Il tabellino di Cremonese-Pisa 5-7 il risultato finale, dopo una sfida infinita la compagine toscana avanza al turno successivo.

Cremonese-Pisa 5-7 (D.C.R.): cronaca e tabellino della partita

CREMONESE (4-3-3): Radunovic; Mogos, Claiton, Kresic, Migliore: Arini (95′ Boultam), Castagnetti, Croce (95′ Greco); Carretta, Montalto (77′ Brighenti), Castrovilli (65′ Strefezza). A disposizione. Ravaglia, Volpe, Picchi, Marconi, Del Fabro, Renzetti. Allenatore. Mandorlini

PISA (3-5-2): Campani; Birindelli (73′ Bechini), De Vitis, Meroni (77′ Nacci); Zammarini, Izzillo (95′ Cuppone), Gucher, Di Quinzio, Lisi; Moscardelli, Cernigoi (59′ Masucci). A disposizione. Gori, Cardelli, Balduini, Giani. Allenatore D’Angelo

Arbitro. Lorenzo Maggioni (assistenti Formato-Schirru. Quarto uomo Serra)

Reti: 3′ Zammarini (P), 16′ rig. Montalto (C), 23′ Castrovilli (C), 67′ Masucci (P), 105′ Cuppone (P), 120′ Castagnetti (C).

Sequenza dei rigori: Moscardelli (P) GOL – Brighenti (C) PARATO – Cuppone (P) GOL – Mogos (C) GOL – Masucci (P) GOL – Strefezza (C) GOL – De Vitis (P) GOL – Boultam (C) ALTO

Note: Ammoniti: Birindelli (P), Moscardelli (P). Espulso D’Angelo (P) per proteste. Angoli: 10-7.

Recupero: 3′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo, 1′ nel primo tempo supplementare

Spettatori: 4.601.