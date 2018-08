Pronostici del 1 settembre: Serie A e B in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata al campionato di Serie A e a quello cadetto

I pronostici di sabato 1° settembre riguardano gli anticipi della terza giornata del campionati di Serie A (Bologna – Inter e Parma – Juventus) e la seconda giornata del campionato di Serie B. Sono state scelte sei partite che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Bologna-Inter 2 (ore 20.30)

Gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Un punto per entrambe le squadre, frutto del pareggio, rispettivamente, con Frosinone e Torino. Nella partita di esordio il Bologna ha perso contro la Spal, l’Inter in casa del Sassuolo.

Carpi-Cittadella goal (ore 18)

Incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B. Nella partita di esordio il Carpi ha perso in casa del Foggia mentre il Cittadella ha battuto il Crotone.

Cosenza-Verona under 2,5 (ore 18)

Gara valida per la seconda giornata del campionato cadetto. Sfida tra due squadre che nella partia di esordio hanno pareggiato entrambe: il Cosenza sul campo dell’Ascoli, il Verona in casa contro il Padova.

Padova-Venezia under 2,5 (ore 18)

Incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B. Nella partita di esordio il Padova ha pareggiato sul campo del Verona mentre il Venezia ha battuto lo Spezia.

Spezia-Brescia over 2,5 (ore 18)

Match valido per la terza giornata del campionato cadetto. Nella partita di esordio lo Spezia ha perso sul campo del Venezia mentre il Brescai ha pareggiato in casa contro il Perugia.

Parma-Juventus 2 (ore 20.30)

E per finire Parma-Juventus, incontro valevole per la terza giornata del massimo campionato italiano. Il Parma, reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Spal, affronta la Juventus, ancora a punteggio pieno. I bianconeri, infatti, hanno battuto nell’ordine il Chievo fuori casa nella partita di esordio e la Lazio all’Allianz Stadium una settimana fa.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 1° settembre 2018

Bologna-Inter 2 (1,57)

Carpi-Cittadella goal (1,75)

Cosenza-Verona under 2,5 (1,65)

Padova-Venezia under 2,5 (1,55)

Spezia-Brescia over 2,5 (2,25)

Parma-Juventus 2 (1,18)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 187 euro