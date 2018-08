Roma – Atalanta: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Roma – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Lunedì 27 agosto alle ore 20.30 andrà in scena Roma – Atalanta, incontro valido per il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine capitolina che ha cominciato bene la stagione vincendo in casa del Torino grazie al gol di Dzeko nel finale. Buon inizio anche per la squadra orobica che ha schiantato il Frosinone 4-0 tra le mura amiche. I nerazzurri, inoltre, sono impegnati nei play-off di Europa League: 0-0 nel match d’andata contro il Copenaghen mentre il ritorno si giocherà giovedì prossimo in Danimarca.

Cronaca minuto per minuto Lunedì 27 agosto dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca del match

QUI ROMA – Di Francesco potrebbe cambiare qualcosa nell’undici sceso in campo a Torino. Il modulo sarà sempre il 4-3-3 con Olsen tra i pali, pacchetto arretrato composto da Florenzi e Kolarov sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Manolas e Fazio. A centrocampo De Rossi in regia con Cristante e Pastore mezze ali mentre in attacco Under e Kluivert a supporto di Dzeko.

QUI ATALANTA – Gasperini potrebbe far riposare qualche giocatore in vista del match contro il Copenaghen. La sua Atalanta dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Gollini tra i pali, pacchetto arretrato composto da Toloi, Mancini e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia mentre sugli esterni spazio a Castagne e Gosens. In attacco Pasalic a supporto del tandem offensivo composto da Gomez e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky. Il match sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet e laptop, tramite Sky Go.

Le probabili formazioni del match

ROMA (4-3-3): Olsen: Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, Kluivert. A disposizione: Mirante, Fuzato, Marcano, Santon, Karsdorp, Juan Jesus, Luca Pellegrini, Strootman, Lorenzo Pellegrini, Nzonzi, El Shaarawy, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Djimsiti, Hateboer, Pessina, Valzania, Reca, Adnan, Barrow, Cornelius. Allenatore: Gian Piero Gasperini

STADIO: Olimpico