Roma – Atalanta 3-3, il tabellino della partita

La rete di Pastore in avvio illude la squadra di Di Francesco che subisce la migliore freschezza atletica e organizzazione tecnica dell’avversario nel primo tempo. Nella ripresa bella la reazione che vale il pari

ROMA – Bello spettaccolo quello che Roma e Atalanta hanno saputo regalare ai tifosi nel posticipo della 2° giornata. Nel 3-3 finale non sono mancate le emozioni con Pastore subito in gol a illudere i suoi che sarebbe stata un serata serena. Invece nonostante il massiccio turn over adottato da Gasperini i nerazzurri sono apparsi in palla, giocando nel primo tempo spesso a memoria. La migliore condizione atletica ha poi fatto la differenza con Castagne prima e due volte Rigoni a far crollare nel baratro i giallorossi. Nella ripresa Di Francesco inserisce subito Nzonzi e Kluivert e complice un calo fisico fisiologico degli avversari la squadra trova la strada del pari grazie a Florenzi prima e a Manolas in mischia poi. Negli incandescenti minuti conclusivi squadre allungate che provano a vincerla ma la stanchezza e quindi imprecisione sotto porta non consente al risultato di cambiare ulteriormente.

Roma – Atalanta 3-3, il tabellino

ROMA (4-3-3): Olsen: Florenzi (dal 28′ st Schick), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante (dal 1′ st Nzonzi), De Rossi, Lorenzo Pellegrini (dal 1′ st Kluivert); Under, Dzeko, Pastore. A disposizione: Mirante, Fuzato, Marcano, Santon, Karsdorp, Juan Jesus, Luca Pellegrini, Coric, Zaniolo, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Mancini (dal 19′ st Toloi), Djimsiti; Castagne, Pessina (dal 5′ st Hateboer), Valzania (dall’8′ st De Roon), Rigoni, Ali Adnan; Pasalic; Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Masiello, Freuler, Gosens, Gomez, Reca, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Reti: al 2′ pt Pastore, al 19′ pt Castagne, al 22′ pt Rigoni, al 37′ pt Rigoni, al 15′ st Florenzi, 37′ st Manolas

Ammonizioni: Nzonzi, Djimsiti

Recupero: nessuno nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa