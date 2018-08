Liga – Barcellona ed Atletico di misura, il Real Madrid vince in rimonta

Il resoconto della seconda giornata del campionato spagnolo. Barcellona e Atletico Madrid vincono di misura contro Valladolid e Rayo Vallecano, il Real rimonta il Girona.

MADRID – Quasi in archivio, in attesa dei posticipi Levante-Celta Vigo e Athletic Bilbao-Huesca, la seconda giornata di Liga, il massimo campionato spagnolo. La classifica parla già chiaro: comandano Barcellona e Real Madrid a quota sei punti, ma il Levante ed una tra A.Bilbao e il neopromosso Huesca potrebbero raggiungerli in vetta alla classifica ottenendo i tre punti nei match di questa sera.

Sei goal fatti ed uno subito nelle prime due giornate dalla compagine di Julen Lopetegui, che ieri ha rimontato il match contro il Girona andando in svantaggio e vincendolo per 1-4 grazie al goal di Ramos, a quello di un super Gareth Bale e alla doppietta di Benzema, mentre Borja firma il momentaneo vantaggio per i catalani. Non convincono, per diversi motivi, ma ottengono comunque l’intero bottino le rivali di sempre: Barcellona ed Atletico Madrid. I blaugrana, anche e soprattutto in virtù di un terreno di gioco decisamente deteriorato, non riescono ad esprimersi al meglio e vincono per 0-1 in casa del Real Valladolid, a cui viene annullato un goal allo scadere grazie all’ausilio del Var, approdato anche nella penisola iberica e subito decisivo. Il goal per gli uomini di Valverde è stato siglato da Ousmane Dembelé, già a quota due goal in stagione dopo quello che ha consegnato la Supercoppa di Spagna al Barcellona. I Colchoneros, invece, faticano e non poco contro il neopromosso Rayo Vallecano, ma hanno la meglio grazie al goal di Antoine Griezmann. Con questo successo la compagine di Simeone sale a quattro punti in classifica, dopo il pareggio maturato al Mestalla nella prima giornata. Stecca il Valencia, che perde 2-0 sul campo dell’Espanyol, mentre termina a reti bianche il match tra Siviglia e Villarreal.

Liga – I risultati della seconda giornata

Getafe-Eibar 2-0

Leganes-Real Sociedad 2-2

Alavés-Betis Siviglia 0-0

Atletico Madrid-Rayo Vallecano 1-0

Real Valladolid-Barcellona 0-1

Espanyol-Valencia 2-0

Girona-Real Madrid 1-4

Siviglia-Villarreal 0-0

Levante-Celta Vigo (h 20.15)

Athletic Bilbao-Huesca (h 22.00)