Roma – Atalanta, formazioni ufficiali: Pastore nel tridente

ROMA – Posticipo della 2° giornata questa sera dalle 20:30 con Roma e Atalanta che si sfideranno allo Stadio Olimpico. I due tecnici hanno scelto gli undici che scenderanno in campo. Di Francesco nel 4-3-3 apporta sposta sulla linea del tridente Pastore a discapito di Kluivert che partirà dunque dalla panchina. Per il resto formazione pressocchè invariata rispetto a quella annunciata alla vigilia con De Rossi che la spunta su Nzonzi e Pellegrini e Cristante a completare il centrocampo. In avanti Under e Dzeko le altre due punte con El Shaarawy e Schick pronti a subentrare in corso di gara.

Gasperini in vista della sfida di giovedì per i preliminari di Europa League attua un massiccio turn over. In difesa c’è Palomino invece di Toloi, a riposo anche Masiello. Stravolto il centrocampo dove ci sono tutte novità. Esterni Castagne e Ali Adnan nel 3-4-2-1 disegnato con gli interni Pessina e Valzani. In avanti Zapata invece di Barrow supportato da Rigoni e Pasalic. Gomez siederà dunque in panchina assieme ai vari Freuler, Barrow e De Roon.

La gara che potrete seguire live con la webcronaca minuto per minuto sarà diretta dall’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Con lui la Roma ha vinto 3 volte anche se nell’ultima occasione è arrivata la sconfitta 0-2 con la Fiorentina. Ben nove le gare dell’Atalanta dirette con 5 vittorie un pari e 3 sconfitte (l’ultima in Coppa Italia con la Juventus).

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

Roma – Atalanta, formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Olsen: Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Lorenzo Pellegrini; Under, Dzeko, Pastore. A disposizione: Mirante, Fuzato, Marcano, Santon, Karsdorp, Juan Jesus, Luca Pellegrini, Nzonzi, Coric, Zaniolo, El Shaarawy, Kluivert, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Mancini, Djimsiti; Castagne, Pessina, Valzania, Rigoni, Ali Adnan; Pasalic; Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Masiello, Toloi, Zapata, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Reca, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.