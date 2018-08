Atalanta – Copenaghen: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Atalanta – Copenaghen: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per i play-off di Europa League, fischio d’inizio alle ore 20

REGGIO EMILIA – Giovedì 23 agosto alle ore 20 si giocherà Atalanta – Copenaghen, incontro valido per i play-off di Europa League. Da una parte ci sono i bergamaschi che, nel precedente turno, hanno eliminato senza problemi l’Hapoel Haifa vincendo sia all’andata che al ritorno. La compagine orobica, inoltre, è reduce dal successo in campionato contro il Frosinone. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra danese che ha fatto fuori il CSKA Sofia nel turno precedente.

La cronaca minuto per minuto



QUI ATALANTA – Gasperini potrebbe mandare in campo i suoi col classico 3-4-1-2 con Gollini in porta, terzetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Masiello. A centrocampo De Roon e Pasalic in cabina di regia con Castagne e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Pessina a supporto del tandem offensivo composto da Gomez e Zapata.

QUI COPENAGHEN – La squadra danese potrebbe presentarsi col 4-4-2 con Joronen in porta, reparto arretrato composto da Ankersen e Boilesen sulle corsie esterne mentre al centro spazio a Papagiannopoulos e Bjelland. A centrocampo Jensen e Zeca in cabina di regia con Thomsen e Fischer pronti a correre sulle fasce mentre in attacco spazio a Kodro e N’Doye.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match tra Atalanta e Copenaghen sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Football e Sky Sport Uno: match in streaming su Sky Go attraverso tablet, smartphone e pc.

Atalanta – Copenaghen: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens; Pessina; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

COPENAGHEN (4-4-2): Joronen; Ankersen, Papagiannopoulos, Bjelland, Boilesen; Thomsen, Falk Jensen, Zeca, Fischer; Kodro, N’Doye. Allenatore: Solbakken

STADIO: Mapei Stadium