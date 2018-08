Atalanta-Copenaghen: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Copenaghen, incontro valido per l’andata dei play-off di Europa League: fischio d’inizio alle ore 20.

REGGIO EMILIA – Tra poco scenderanno in campo Atalanta e Copenaghen nel match valido per l’andata dei play-off di Europa League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per l’Atalanta con Pasalic a supporto di Gomez e Barrow mentre il Copenaghen risponde col 4-4-2 con N’Doye e Sotiriu a comporre il tandem offensivo.

Le formazioni ufficiali del match

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Barrow.

COPENAGHEN (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca, Thomsen, Fischer; N’Doye, Sotiriu.