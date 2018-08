Champions League 2018/2019 – Il resoconto dell’andata dei play-off

Il riepilogo delle sfide valide per l’andata dei playoff per accedere alla Champions League 2018/2019. L’Ajax ha la meglio sulla Dinamo Kiev, il Benfica non va oltre il pareggio.



AMSTERDAM – Nella giornata di ieri sono andate in scena le sfide valide per l’andata dei playoff della Champions League 2018/2019, il turno che decreterà le sei squadre che accederanno ai gironi con il sorteggio in programma per giovedì 30 agosto a Montecarlo.

Sorride l’Ajax dei richiestissimi De Ligt e de Jong, che trovano il successo per 3-1 sulla Dinamo Kiev tra le mura della rinominata “Johan Cruijff Arena”. Di Ziyech, vicino al trasferimento alla Roma nel mercato estivo, Tadic e van de Beek i goal dei Lancieri, mentre Kedziora tiene accesa la speranza per gli ucraini in vista del ritorno, che si terrà martedì 28 allo Stadio Olimpico di Kiev. Tuttavia, il match su cui hanno puntato gli occhi gli italiani, in particolare i tifosi di Napoli e Roma, è quello tra Benfica e Paok Salonicco, terminata con il risultato di 1-1 con i goal di Warda per i greci e di Pizzi per i portoghesi. Infatti, se questi ultimi dovessero passare il turno entrerebbero in seconda fascia, la stessa di Napoli e Roma, facendo scalare il ben più temuto Liverpool alla terza, che così diventerebbe un possibile avversario delle due italiane.

Colpo esterno del PSV Eindhoven, che espugna il campo del BATE Borisov con un 3-2 ed ipoteca il passaggio del turno a meno di clamorosi colpi di scena. Per ottenere la qualificazione, infatti, i bielorussi dovrebbero vincere con almeno due goal di scarto sul campo del PSV, una missione decisamente non facile. Completano il turno i match tra Stella Rossa e Red Bull Salisburgo, terminato a reti bianche sul campo dei serbi; Young Boys – Dinamo Zagabria, concluso anch’esso in pareggio ma con un goal per parte ed infine quello tra gli ungheresi del MOL Vidi e i greci dell’AEK Atene, che vede il successo per 2-1 da parte degli ospiti. Appuntamento fissato per il 28 ed il 29 agosto, quando si conosceranno definitamente le sei squadre che accederanno ai gironi della prossima Champions League.

Champions League – I risultati dell’andata dei playoff

BATE Borisov – PSV Eindhoven 2-3

Benfica – PAOK Salonicco 1-1

Stella Rossa – Red Bull Salisburgo 0-0

MOL Vidi – AEK Atene 1-2

Young Boys – Dinamo Zagabria 1-1

Ajax – Dinamo Kiev 3-1