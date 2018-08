Ligue 1, 3° giornata: si parte con Lione-Strasburgo

Dopo i primi due turni si sono messe in risalto Reims e Nimes che, oltre ad aver battuto rispettivamente Lione e Marsiglia, sono a punteggio pieno

Nel weekend si gioca la terza giornata della Ligue 1. La prima partita in programma si disputa venerdì 24 agosto alle 20.30 e vede contrapposte Lione e Racing Strasburgo. L’Olympique, padrone di casa, è alla ricerca di riscatto dopo l’imprevista sconfitta contro il Reims della scorsa settimana. Il Racing si trova a 4 punti e arriva dal pareggio contro il Saint-Etienne. La giornata di sabato avrà il suo inizio alle ore 17 con PSG-Angers. I parigini sono a 6 punti grazie alle vittorie contro Guingamp e Cean, gli ospiti sono invece ancora fermi a 0. Sempre sabato, alle ore 20.30, ci sarà il grosso del calendario e proprio in quest’orario si sfideranno Tolosa e Nimes. Quest’ultimi, neopromossi dalla Ligue 2, sono sorprendentemente a punteggio pieno visto che nella scorsa giornata hanno battuto il Marsiglia per 3-1. Sempre nella serata di sabato scenderà in campo un altro neompromosso, il Reims, impegnato in casa dell’Amiens. Anche per i biancorossi, provenienti dalla cadetteria francese, è stato un inizio molto positivo visti i 6 punti in classifica e la vittoria sul Lione. Domenica alle 15 è in programma Lilla-Guingamp: i padroni di casa sono a 4 punti in classifica grazie al pareggio in casa del Monaco e la vittoria contro il Rennes. Per gli ospiti, invece, deve ancora arrivare il primo punto in campionato. Dopodiché alle ore 17 scenderanno in campo Bordeaux e Monaco. A chiudere la giornata, alle ore 21, sarà Olympique Marsiglia-Rennes. L’OM, al momento, conta una vittoria e una sconfitta, i tre punti sono arrivati grazie alla roboante vittoria per 4-0 contro il Tolosa. La sconfitta risale alla scorsa giornata quando i biancazzuri sono caduti a Reims.

Ligue 1, 3° giornata: il programma

Venerdì 24 agosto

20.45

Lione – Racing Strasburgo

Sabato 25 agosto

17.00

Paris Saint-Germain – Angers

Montpellier – St. Etienne

Tolosa – Nimes

Amiens – Reims

Nantes – Caen

Nizza – Digione

Domenica 26 agosto

15.00

Lilla – Guingamp

17.00

Bordeaux – Monaco

21.00

Olympique Marsiglia – Rennes