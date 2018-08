Torino – Roma: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Torino – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la prima giornata di Serie A, fischio d’inizio alle ore 18

TORINO – Domenica 19 agosto alle ore 18 andrà in scena Torino – Roma, incontro valevole per la prima giornata della Serie A 2018/2019. Sfida che si preannuncia molto interessante: da una parte c’è la compagine Granata che, dopo una stagione di alti e bassi, vuole rientrare nella lotta per l’Europa League. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra capitolina che, in questa sessione di mercato, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione con 12 acquisti. Ad arbitrare la partita sarà il signor Di Bello della sezione di Brindisi.

La cronaca minuto per minuto



QUI TORINO – Mazzarri potrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Sirigu tra i pali, pacchetto arretrato composto da Izzo, N’Koulou e Moretti. A centrocampo spazio a Rincon in cabina di regia con Baselli e Meité mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Silvestri e Berenguer. In attacco il tandem composto da Iago Falque e Belotti.

QUI ROMA – Qualche dubbio per Di Francesco che dovrebbe optare per il 4-3-3 con Olsen in porta, reparto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Manolas e Fazio. A centrocampo De Rossi in cabina di regia con Cristante e Pastore mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da El Shaarawy e Kluivert a supporto di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

Torino – Roma in tv sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport: su streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone

Torino – Roma: le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; El Shaarawy, Dzeko, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco

STADIO: Olimpico – Grande Torino