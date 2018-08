La cronaca e il tabellino di Torino-Roma 0-1 il risultato finale, decide la rete di Dzeko nel finale per la compagine capitolina.

TORINO – Nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie A la Roma vince 1-0 in casa del Torino. Partita ricca di emozioni con la compagine capitolina che, dopo tre pali, riesce a sbloccarla nel finale grazie al meraviglioso gol di Dzeko. Rimpianti per la squadra piemontese che era passata in vantaggio all’inizio della seconda frazione di gioco con Iago Falque, rete annullata dal VAR.

Serie A, Torino-Roma 0-1: cronaca e tabellino della partita

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo (79′ Bremer), N’Koulou, Moretti; De Silvestri (26′ Aina), Meïté, Rincón (86′ Soriano), Baselli, Berenguer; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Aina, Bremer, Djidji, Ferigra, Lukic, Parigini, Soriano, Damascan, Ljajic, Zaza. Allenatore: Mazzarri

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore (75′ Schick); Cengiz Ünder (70′ Kluivert), Džeko, El Shaarawy (60′ Cristante). A disposizione: Mirante, Lu. Pellegrini, Karsdorp, Marcano, Jesus, Santon, Coric, Lo. Pellegrini, Cristante, Zaniolo, Kluivert, Schick. Allenatore: Di Francesco

RETI: 89′ Dzeko (R)

AMMONIZIONI: Fazio, Florenzi (R), Iago Falque (T)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

ARBITRO: Di Bello della sezione di Brindisi

STADIO: Olimpico – Grande Torino