Bologna – Spal, le formazioni ufficiali

BOLOGNA -Tutto è pronto allo Stadio Dall’Ara per il derby emiliano, valido per la prima giornata del Campionato di Serie A 2018/2019. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Per Inzaghi modulo 3-5-2 con Skorupski in porta e difesa a tre composta da De Gonzalez, Danilo e Helander. In mezzo al campo Poli, Pulgar, Dzemaili; sulle fasce Mattiello e Djiks. Attacco affidato alla coppia Palacio-Santander. Modulo speculare per Semplici. Quindi Gomis in porta e reparto arretrato composto da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Missiroli, Schiattarella, Kurtic; sulle corsie Lazzari e Fares. In attacco la coppia Petagna-Antenucci.

Bologna – Spal, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Palacio, Santander. A disposizione: da Costa, Santurro, Calabresi, De Maio, Falcinelli, Krejci, Mbaye, Nagy, Okwonkwo, Orsolini, Paz, Svanberg. Allenatore: F. Inzaghi.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ngagné, Costa, Dickmann, Djourou, Esposito, Everton Luiz, Moncini, Paloschi, Valdifiori, Valoti, Vitale. Allenatore: Semplici.

SEGUI LA DIRETTA