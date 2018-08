Bologna – Spal: risultato in diretta, tabellino in tempo reale

Live di Bologna – Spal. Presentazione della partita, precedenti e statistiche, probabili formazioni. Risultato e tabellino in tempo reale della sfida in programma domenica 19 agosto dalle ore 20.30

BOLOGNA – Domenica 18 agosto, allo stadio Dall’Ara, si gioca Bologna-Spal, derby emiliano valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2018/1019. Fischio di inizio previsto per le ore 20.30. Sarà un Bologna rinnovato rispetto alla scorsa stagione, a cominciare dalla panchina sulla quale ora siede Filippo Inzaghi al posto di Roberto Donadoni. Tra i pali non c’è più Mirante, sostituito dall’ex Roma Skorupski. Tra le altre novità Mattiello e Dijks sulle fasce e Falcinelli in attacco. Cambiamenti anche nella formazione allenata dal confermato Semplici. La porta, lasciata scoperta da Meret, passato al Napoli, è stata affidata a Gomis e in seconda battuta a Milinkovic-Savic. In difesa è arrivato Djourou, ma il vero colpo di mercato può dirsi stato l’acquisto di Petagna dall’Atalanta. Entrambe le squadre provengono da una vittoria in Coppa Italia: i felsinei hanno vinto 2-0 in casa contro il Padova mentre gli estensi hanno espugnato il Picco di La Spezia, imponendosi per 0-1.

La diretta della partita



Qui Bologna

Inzaghi dovrà rinunciare agli infortunati Donsah, Okwonkwo e Destro. Probabile il modulo 3-5-2 con Skorupski in porta e difesa a tre composta da De Maio, Gonzalez, Helander. In mezzo al campo Poli, Pulgar, Dzemaili; sulle fasce Mattiello e Djiks. Attacco affidato alla coppia Falcinelli-Palacio.

Qui Spal

Semplici dovrebbe poter schierare il miglior undici possibile. Possibile il modulo peculare 3-5-2. Quindi Gomis in porta e reparto arretrato composto da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Everton Luiz, Schiattarella, Kurtic; sulle corsie Lazzari e Fares. In attacco la coppia Petagna-Antenucci.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Piero Giacomelli della sezione di Trieste (esordio in Serie A Tim il 10 maggio 2014), che vanta 101 partite nella massima categoria, 386 cartellini gialli, 23 espulsioni e 29 rigori concessi. Prenna e Bottegoni saranno gli assistenti, con Rapuano come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Nasca e Vuoto.

Statistiche e precedenti

Le due compagini si sono affrontate a Bologna 17 volte con il bilancio di 11 vittorie per i rossoblu, 4 vittorie dei biancocelesti e 2 pareggi. L’ultima volta accadde il 15 ottobre 2017 quando il Bologna ebbe la meglio per 2-1 grazie alla rete di Poli e al’autogol di Salomon. Per la Spal andò a segno Antenucci.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Bologna-Spal potrà essere seguita esclusivamente sulla piattaforma Sky Sport, precisamente su Sky Sport 1 (canale 201). Gli abbonati di Sky potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su SkyGo, app che può essere scaricata gratuitamente.

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 19.45. Poi, a partire dalle ore 20.30 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Gonzalez, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Calabresi, Danilo, Paz, Corbo, Mbaye, Krejci, Nagy, Svanberg, Valencia, Orsolini. Allenatore: Filippo Inzaghi.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. A disposizione: Poluzzi, Milinkovic, Simic, Djourou, Dickmann, Vaisanen, Costa, Valoti, Vitale, Viviani, Moncini, Paloschi. Allenatore: Leonardo Semplici.