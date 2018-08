La cronaca e il tabellino di Empoli-Cagliari 2-0 il risultato finale, esordio positivo per la compagine guidata da Andreazzoli.

EMPOLI – Nel match valido per la prima giornata di Serie A l’Empoli batte 2-0 il Cagliari cominciando alla grande. Un gol per tempo per la compagine toscana che passa in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie al gol di Krunic. Nella seconda frazione, invece, arriva il gol che chiude i conti grazie a Caputo. Subito tre punti preziosi per l’Empoli che la settimana prossima giocherà in casa del Genoa mentre il Cagliari ospiterà il Sassuolo.

Empoli-Cagliari 2-0: cronaca e tabellino della partita

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc (86′ Veseli); Caputo, La Gumina. A disposizione: Provedel, Fulignati; Brighi, Veseli, Mchedlidze, Traore, Bennacer, Lollo, Pasqual, Untersee, Marcjanik, Mraz. Allenatore: Andreazzoli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Romagna, Ceppitelli (24′ Pisacane), Lykogiannis; Castro, Cigarini, Barella; Ionita (73′ Cerri); Farias (57′ Sau), Pavoletti. A disposizione Rafael, Daga, Aresti, Pajac, Andreolli, Andreolli, Dessena, Bradaric, Cerri, Pisacane, Padoin, Sau. Allenatore: Maran

Reti: 14′ Krunic, 51′ Caputo (E)

Ammonizioni: Antonelli, Capezzi, Rasmussen (E) Romagna, Barella (C)

Espulsioni:

Recupero: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

Stadio: Carlo Castellani