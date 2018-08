Napoli – Milan: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Napoli – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

NAPOLI – Sabato 25 agosto alle ore 20.30 andrà in scena Napoli – Milan, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine partenopea che ha iniziato molto bene la stagione: successo in casa della Lazio grazie ai gol di Milik e Insigne che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Immobile. Dall’altra parte c’è il Milan che, al pari di Genoa, Fiorentina e Sampdoria, non è sceso in campo nella prima giornata a causa del rinvio del match contro il Grifone in segno di lutto per le vittime della strage del Ponte Morandi. Sarà la sfida dei grandi ritorni con Ancelotti che si ritroverà faccia a faccia con la sua ex squadra mentre Higuain tornerà nuovamente a Napoli da ex.

La cronaca minuto per minuto



QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha battuto la Lazio quindi 4-3-3 con Karnezis tra i pali, pacchetto arretrato composto da Hysaj e Mario Rui sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Albiol e Koulibaly. A centrocampo Hamsik in cabina di regia con Allan e Zielinski mezze ali mentre in attacco il tridente composto da Insigne, Milik e Callejon.

QUI MILAN – Gattuso manderà in campo i suoi con una formazione speculare. 4-3-3 anche per il Milan con Donnarumma in porta, reparto difensivo formato da Calabria e Rodriguez sulle fasce mentre nel mezzo Caldara e Romagnoli. A centrocampo Biglia in cabina di regia con Kessie e Laxalt mezze ali mente in attacco spazio al tridente formato da Suso, Higuain e Bonaventura.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Napoli – Milan, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN, nuova piattaforma online che trasmetterà diverse partite a settimana. Il match sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e laptop.

Le probabili formazioni del match

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne A disposizione: Ospina, Chiriches, Maksimovic, Malcuit, Luperto, Ruiz, Diawara, Verdi, Rog, Ounas, Mertens Allenatore: Ancelotti

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Laxalt; Suso, Higuain, Bonaventura A disposizione: Reina, Zapata, Abate, Musacchio, Mauri, Bakayoko, Montolivo, Bertolacci, Borini, Halilovic, Castillejo, Cutrone Allenatore: Gattuso

STADIO: San Paolo