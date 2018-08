Serie A, Napoli-Milan: le formazioni ufficiali del match

NAPOLI – Tra circa un’ora al San Paolo avrà inizio il big match tra Napoli e Milan valevole per la seconda giornata del campionato italiano. Entrambi gli allenatori si affidano al 4-3-3, nel Napoli Ospina vince il ballottaggio con Karnezis e proteggerà la porta partenopea, mentre Zielinski si aggiudica un posto da mezz’ala a discapito di Fabian Ruiz, che non è stato neanche convocato per un leggero problema fisico. Nel Milan, Borini prende il posto dello squalificato Calhanoglu mentre Musacchio viene preferito a Caldara per affiancare Alessio Romagnoli. L’ex Higuain guida il tridente rossonero, supportato da Suso e da Borini.

Le formazioni ufficiali del match

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp. Marfella, Karnezis, Malcuit, Luperto, Chiriches, Maksimovic, Diawara, Rog, Mertens, Ounas, Verdi. Allenatore: Ancelotti

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini. A disp. Reina, A.Donnarumma, Abate, Caldara, Simic, Bakayoko, Bertolacci, Castillejo, Halilovic, Laxalt, Mauri, Cutrone. Allenatore: Gattuso

SEGUI LA DIRETTA