Pronostici del 26 agosto: Serie A in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integlamente alla seconda giornata del campionato di serie A

I pronostici di domenica 26 agosto riguardano escusivamente la seconda giornata del campionato di Serie A. Sono sei le partite che sono state scelte e che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Spal-Parma under 2,5 (ore 18)

Altro derby emiliano per la Spal, che nella partita di esordio ha battuto il Bologna. Il Parma, invece, ha pareggiato in casa contro l’Udinese.

Cagliari-Sassuolo goal ospite (ore 20.30)

Il Cagliari è chiamato a riscattare la sconfitta subita nella partita di esordio in trasferta sul campo dell’Empoli. Il Sassuolo invece proviene dalla vittoria per 1-0 inflita all’Inter, che gli ha permesso di trascorrere una settimana in testa alla classifica al fianco delle big.

Fiorentina-ChievoVerona 1 (ore 20.30)

La Fiorentina debutta in campionato visto che la gara che avrebbe dovuto disputare a Marassi contro la Sampdoria è stata rinviata a seguito dei tragici fatti di Genova. Il Chievo, invece, nella partita di esordio ha combattuto ma alla fine ha perso dalla Juventus.

Inter-Torino goal (ore 20.30)

Sfida tra due squadre che devono immediatamente riscattare la sconfitta rimediata nella partita di esordio: l’Inter a opera del Sssuolo, il Torino dalla Roma.

Udinese-Sampdoria over 2,5 (ore 20.30)

Nel turno precedente l’Udinese ha pareggiato 2-2 in trasferta sul campo del Parma. Per i blucerchiati si tratta della partita di esordio visto che l’incontro previsto per la scorsa settimana a Marassi contro la Fiorentina era stato rinviato in segno di lutto per i tragici fatti che hanno colpito la citta di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi.

Genoa-Empoli 1 (ore 20.30)

Per i rossoblu si tratta della partita di esordio visto che l’incontro previsto per la scorsa settimana a san Siro contro il Milan era stato rinviato in segno di lutto per i tragici fatti che avevano colpito la citta di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi. L’Empoli invece ha già giocato e vinto contro il Cagliari.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 26 agosto 2018

Spal-Parma under 2,5 (1,55)

Cagliari-Sassuolo goal ospite (1,31)

Fiorentina-ChievoVerona 1 (1,43)

Inter-Torino goal (1,75)

Udinese-Sampdoria over 2,5 (1,85)

Genoa-Empoli 1 (2,00)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 188 euro