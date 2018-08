Spal – Parma: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Spal – Parma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la seconda giornata di campionato, fischio d’inizio alle ore 18

BOLOGNA – Domenica 26 agosto alle ore 18 si giocherà Spal – Parma, derby emiliano e incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine estense che, nella prima giornata, ha vinto in casa del Bologna grazie al meraviglioso gol di Kurtic. Dall’altra parte, invece, ci sono i Ducali che hanno pareggiato 2-2 contro l’Udinese. L’incontro si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna visto che a Ferrara sono in corso gli ultimi lavori allo stadio Paolo Mazza.

La cronaca minuto per minuto

QUI SPAL – Semplici manderà in campo la sua squadra col 3-5-2 con Gomis in porta, pacchetto arretrato composto da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Schiattarella e Kurtic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Fares. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Antenucci e Petagna.

QUI PARMA – La compagine Ducale dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Sepe tra i pali, reparto difensivo formato da Iacoponi e Dimarco sulle corsie esterne mentre al centro spazio a Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Grassi e Rigoni mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Biabiany, Inglese e Di Gaudio.

Dove vederla in TV e in streaming

Spal – Parma sarà trasmessa in streaming su DAZN: gara disponibile su pc, tablet, smartphone, smart tv, Xbox One e PS4.

Le probabili formazioni del match

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Dimarco; Grassi, Stulac, Rigoni; Biabiany, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa.

STADIO: Renato Dall’Ara