Udinese – Sampdoria live: risultato e tabellino in diretta

UDINE – Domenica 26 agosto, alla Dacia Arena, si gioca Udinese – Sampdoria, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2018/1019. Fischio di inizio previsto per le ore 20.30. Nel turno precedente l’Udinese ha pareggiato 2-2 in trasferta sul campo del Parma. Per i blucerchiati si tratta della partita di esordio visto che l’incontro previsto per la scorsa settimana a Marassi contro la Fiorentina era stato rinviato in segno di lutto per i tragici fatti che hanno colpito la citta di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi. Finora, quindi, per la squadra di Giampaolo l’unica partita ufficiale è stata quella di Coppa Italia, in occasione della quale ha eliminato la Viterbese Castrense.

Qui Udinese

Velasquez dovrà rinunciare agli infortunati Badu e Ingelsson ma dovrà anche valutare le condizioni di Musso e Balic. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Scuffet e Nocolas o Musso, tra Ekong e Opoku e tra Barak e Pussetto. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi sarebbero preferiti. Probabile il modulo 4-2-3-1 con Scuffet in porta e difesa composta dalla coppia centrale Nuytinck-Toost Eckong e da Stryger-Larsen e Samir sulle fasce. In mezzo al campo Mandragora e Fofana. Sulla trequarti Barak, de Paul, Machis. Unica punta Lasagna.

Qui Sampdoria

Giampaolo non potrà contare sullo squalificato Caprari e sugli infortunati Regini e Praet. Resta da scegliere chi far scendere in campo tra Sala e Beresznyski, tra Andersen e Tonelli e tra Defrel e Kownachi. Al momento sembrerebbero favoriti in nomi indicati per primi nei relativi dualismi. Probabile il modulo 4-3-1-2 con Audero in porta e difesa composta dalla coppia centrale Colley e Andersea e da Sala e Murru sulle corsia. In mezzo al campo Linetty, Barreto e Jankto. Ramirez di supporto alla coppia d’attacco formata da Defrel e Quagliarella.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Federico La Penna della sezione di Roma 1 che vamta 8 presenze nella massima categoria, 26 cartellini gialli, nessun rosso e nessun rigore. Un precedente con l’Udinese (finì in pareggio) e uno con la Sampdoria (nell’occasione i blucerchiati persero dal Sassuolo). Longo e Tasso saranno gli assistenti, con Minelli come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Giacomelli e De Meo.

Statistiche e precedenti

Le due compagini si sono affrontate in terra friulana 37 volte con il bilancio di 16 vittorie per l’Udinese, 11 pareggi e 10 affermazioni della Sampdoria. L’ultima volta accadde il 30 settembre 2017 quando finì 4-0 in favore della squadra biamconera grazie alla doppietta dell’ex Maxi Lopez e ai gol di de Paul e Fofana.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Udinese-Sampdoria potrà essere seguita esclusivamente su Sky Sport Uno. Gli abbonati di Sky potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su SkyGo, app che può essere scaricata gratuitamente.

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 19.45. Poi, a partire dalle ore 20.30 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

UDINESE (4-3-2-1): Scuffet, Stryger-Larsen, Nuytinck, Troost Eckong, Samir, Mandragora, Fofana, Barak, de Paul, Machis, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Musso, Ter Avest, Opoku, Pezzella, Wague, Pontisso, Berhami, Balic, teodorcsyck, Pussetto, Vizeu. Allenatore: Velasquez.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Sala, Colley, Andersen, Murru, Linetty, Barreto, Jankto, Ramirez, Defrel, Quagliarella. A disposizione: Rafael Cabral, Belec, Ferrari A., Junior Tavarez, Beresznyski, Tonelli, Ekdal, Vieira, Peeters, Saponara, Kownachi. Allenatore: Giampaolo.