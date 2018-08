UDINE – Tutto è pronto alla Dacia Arena per il debutto casalingo della squadra bianconera. Di fronte la Sampdoria che, dopo, il rinvio legato ai tragici fatti di Genova, esordisce in campionato. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Velasquez schiera il modulo 4-3-3 con Scuffet in porta e difesa composta dalla coppia centrale Nuytinck-Toost Eckong e da Stryger-Larsen e Samir sulle fasce. In mezzo al campo Behrami, Mandragora e Fofana. Tridente offensivo composto da Machis, De Paul e Lasagna. Modulo 4-3-1-2 per Giampaolo con Audero in porta e difesa composta dalla coppia centrale Colley e Andersea e da Sala e Murru sulle corsia. In mezzo al campo Linetty, Barreto e Jankto. Ramirez di supporto alla coppia d’attacco formata da Defrel e Quagliarella.

Udinese – Sampdoria, le formazioni ufficiali

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Stryger-Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami, Fofana, Mandragora; Machis, De Paul, Lasagna. Allenatore: Velazquez.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Barreto, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. A disposizione: Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Ekdal, Sala, Leverbe, Ferrari, Tonelli, Stijepovic, Rolando, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.

