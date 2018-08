Inter – Torino, le formazioni ufficiali: Martinez dalla panchina

TORINO – Tutto è pronto a San Siro per la sfida tra Inter e Torino. Sono state da poco annunciate le formazioni ufficiali. Spalletti schiera il modulo 3-4-3 con Handanovic in porta e difesa formata da D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar. In mezzo al campo la coppia Brozovic-Vecino, sulle fasce Vrsaljko e Asamoah. Tridente offensivo composto da Perisic, Icardi e Politano. Solo panchina per Martinez Lautero. Dall’altra parte modulo 3-5-2 per Mazzarri con Sirigu tra i pali. Retroguardia formata da Izzo, Nkoulou e Moretti. A centrocampo Meite, Rincon e Soriamo; sulle corsie De Silvestri e Ansaldi. Coppia d’attacco Iago Falque e Belotti.

Inter – Torino, le formazioni ufficiali

INTER (3-4-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Vrsalijko, Brozovic, Vecino, Asamoah; Perisic, Icardi, Politano. A disposizione: Padelli, Gagliardini, Karamoh, Lautaro, Keita Balde, Ranocchia, Nainggolan, Joao Mario, B. Valero, Miranda, Dalbert, Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite, Rincon, Soriano, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Lukic, Ljajic, Edera, Berenguer, Djidji, Ola Aina, Bremer, Zaza. Allenatore: Walter Mazzarri

