Inter – Torino: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Inter – Torino: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

MILANO – Domenica 26 agosto alle ore 20.30 andrà in scena Inter – Torino, incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine nerazzurra che ha cominciato la stagione in maniera negativa: sconfitta in casa del Sassuolo con annessa prestazione sottotono per il collettivo di Spalletti che cerca subito riscatto. Dall’altra parte, invece, ci sono i Granata che hanno rimediato una sconfitta casalinga contro la Roma a causa del gol siglato da Dzeko nei minuti di recupero. Dirigerà l’incontro il signor Mazzoleni della sezione di Bergamo.

Cronaca minuto per minuto Domenica 26 agosto dalle 19.30 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca live

QUI INTER – Spalletti dovrebbe cambiare qualcosa rispetto al match di Reggio Emilia: 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto arretrato composto da Vrsaljko e Asamoah sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Skriniar e De Vrij. A centrocampo Brozovic e Vecino in cabina di regia mentre in attacco spazio a Keita, Lautaro Martinez e Perisic a supporto di Mauro Icardi.

QUI TORINO – Rispetto al match con la Roma potrebbe apportare qualche cambiamento anche Mazzarri: 3-5-2 per la sua squadra con Sirigu tra i pali, reparto difensivo composto da Bremer, N’Koulou e Moretti. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Meité e Soriano mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Aina e Ansaldi. In attacco tandem offensivo formato da Iago Falque e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da ‘Sky Sport’, sul canale Sky Sport Serie A; Inter-Torino potrà essere vista anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

Inter – Torino: le probabili formazioni del match

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Keita, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, N’Koulou, Moretti; Aina, Soriano, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

STADIO: San Siro