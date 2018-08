Genoa – Empoli live: risultato e tabellino in diretta

Diretta Genoa – Empoli. Presentazione della partita, precedenti, probabili formazioni, risultato e tabellino in diretta della sfida in programma domenica 26 agosto dalle ore 20.30

GENOVA – Domenica 26 agosto, allo stadio Luigi Ferraris, si gioca Genoa – Empoli, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2018/1019. Fischio di inizio previsto per le ore 20.30. Per i rossoblu si tratta della partita di esordio visto che l’incontro previsto per la scorsa settimana a san Siro contro il Milan era stato rinviato in segno di lutto per i tragici fatti che avevano colpito la citta di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi. Finora, quindi, per la squadra di Ballardini l’unica partita ufficiale è stata quella di Coppa Italia, in occasione della quale ha eliminato il Lecce grazie alla quaterna realizzata da Piatek. L’Empoli, invece, è regolarmente sceso in campo nel primo turno di campionato. Ha battuto per 2-0 il Cagliari e attualmente è in vetta alla classifica a fianco delle big.

Qui Genoa

Ballardini dovrà ancora rinunciare all’infortunato Sandro. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Romulo e Bessa, tra Mazzitelli e Rolon e tra Pandev e Medeiros o Favilli. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi sarebbero preferiti. Probabile l’ormai tradizionale modulo 3-5-2 con Marchetti in porta e difesa a tre composta da Biraschi, Spolli e Zukanovic. In mezzo al campo Romulo, Hiljemark e Mazzitelli; sulle fasce Lazovic e Criscito. Attacco affidato alla coppia Pandev-Piatek.

Qui Empoli

Andreazzoli non potrà contare sugli infortunati maietta e Rodriguez. Resta da scegliere chi far scendere in campo tra l’ex Antonelli e Pasqual, tra Acquah e Bennacer e tra Capezzi e ancora Bennacer con i nomi indicati per primi nei rispettivi dualismi in vantaggio per una maglia da titolare. Probabile il modulo 4-3-1-2 con Terraciano in porta e difesa composta dalla coppia centrale formata da Rasmussen e Silvestre e De Lorenzo e Antonelli sulle fasce. A centrocampo Acquah, Capezzi e Krunic. Sulla trequarti Zajc , di supporto alla coppia d’attacco La Gumina-Caputo.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Livio Marinelli della sezione di Tivoli, che ha debuttato in Serie A la scorsa settimana, dirigendo Atalanta-Frosinone. Nessun prcedente con il Genoa, tre con l’Empoli. Tonolini e Caliarii saranno gli assistenti, con Piscopo come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Banti e Liberti.

Statistiche e precedenti

Le due compagini si sono affrontate a Genova 15 volte con il bilancio di 6 vittorie per i rossoblu, 6 pareggi e3 vittorie dei toscani. L’ultima volta accadde il 16 ottobre 2016 quando finì a reti inviolate.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Genoa-Empoli potrà essere seguita esclusivamente sulla piattaforma Sky Sport. Gli abbonati di Sky potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su SkyGo, app che può essere scaricata gratuitamente.

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 19.45. Poi, a partire dalle ore 20.30 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Marchetti, Biraschi, Spolli, Zukanovic, Lazovic, Romulo, Hiljemark, Mazzitelli, Criscito, Pandev, Piatek. A disposizione: Radu, Vodisek, Lisandro Lopes, Pereira, Lakicevic, Gunter, Bessa, Rolon, Medeiros, Kouamè, Favilli, Lapadula. Allenatore: Davide Ballardini.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano, Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli, Acquah,Capezzi, Krunic, Zajc, la Gumina, Caputo. A disposizione: Provedel, Vaselj, Marcjanik, Untersee, Pasqual, Ucan, Traorè, Brighi, Lollo, Bennacer, Mchedlidze, Mraz. Allenatore: Aureliano Andreazzoli.