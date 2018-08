GENOVA – Tutto è pronto a Marassi per il debutto in campionato della squadra rossoblu. Sono state da poco comunicate le formazioni ufficiali. Modulo 3-5-2 per Ballardini con Marchetti in porta e difesa a tre composta da Biraschi, Spolli e Zukanovic. In mezzo al campo Romulo, Hiljemark e kouame; sulle fasce Lazovic e Criscito. Attacco affidato alla coppia Pandev-Piatek. Andreazzoli risponde con il modulo 4-3-1-2 con Terraciano in porta e difesa composta dalla coppia centrale formata da Rasmussen e Silvestre e De Lorenzo e Antonelli sulle fasce. A centrocampo Acquah, Capezzi e Krunic. Sulla trequarti Zajc , di supporto alla coppia d’attacco La Gumina-Caputo.

Genoa – Empoli, le formazioni ufficiali

GENOA (3-4-1-2) – Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev ; Kouame’, Piatek.

EMPOLI (4-3-1-2) – Terraciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Antonelli; Krunic, Capezzi, Acquah; Zajc; La Gumina, Caputo

