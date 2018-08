Fantacalcio pagelle 2° giornata di andata del Campionato di Serie A 2018-2019. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

TORINO – Nella giornata del debutto a Torino di Cristiano la Juventus fa bottino pieno anche contro la Lazio, che dopo due turni è ancora a quota zero. Non perde terreno il Napoli, che sotto di due gol, regola in rimonta il Milan per 3-2.

Domenica si giocano sette gare. Si parte alle ore 18 con il derby emiliano tra Spal e Parma, che si affrontano per la prima volta in Serie A. In serata, con inizio alle ore 20.30, giocano tutte le altre. L’Inter è chiamata a riscattare la sconfitta subita in trasferta sul campo del Sassuolo per non perdere troppo di vista la testa della classifica: i nerazzurri ricevono il Torino che sabato scorso è stato beffato nei minuti finali dal gol di Dzeko. La Fiorentina, che ha visto rinviare la perima giornata contro la Sampdoria a seguito dei tragici fatti di Genova, esordisce in campionato contro il Chievo, che una settimana fa, pur perdendo, ha tenuto testa alla Juventus. I blucerchiati fanno visita all’Udinese mentre il Genoa riceve l’Empoli. Il Cagliari, dopo la sconfitta subita proprio a opera dei toscani, ospita il Sassuolo mentre il Frosinone, piegato dall’Atalanta, attende il Bologna, che è uscito perdente nel derby emiliano con la Spal.

Monday Night tra Roma e Atalanta: sfida tra due squadre, al momento, in testa alla classifica dopo le vittorie, rispettivamente, contro Torino e Frosinone.

Dove e quando trovare le pagelle della seconda giornata di andata del Campionato di serie A 2018/2019

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 26 agosto su www.fantacalcionews.com. Ricordiamo ai fantallenatori di Fantamagic che il calciomercato sarà riaperto da martedì 21 agosto ore 21 per consentire la creazione della rosa anche ai ritardatari. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperte.

Sabato 25 agosto

18.00

Juventus – Lazio (pagelle – tabellino)

20.30

Napoli – Milan (pagelle – tabellino)

Domenica 26 agosto

18.00

Spal – Parma (pagelle – tabellino)

20.30

Cagliari – Sassuolo (pagelle – tabellino)

Fiorentina – Chievo (pagelle – tabellino)

Frosinone – Bologna (pagelle – tabellino)

Genoa – Empoli (pagelle – tabellino)

Inter – Torino (pagelle – tabellino)

Udinese – Sampdoria (pagelle – tabellino)

Lunedì 27 agosto

20.30

Roma – Atalanta (pagelle – tabellino)