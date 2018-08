Serie B, Verona-Padova: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Verona-Padova, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie B: fischio d’inizio alle ore 18.

VERONA – Tra poco andrà in scena Verona-Padova, derby veneto valido per la prima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Verona con il tridente offensivo composto da Ragusa, Di Carmine e Matos mentre il Padova risponde col 3-4-2-1 con Clemenza e Capello a supporto di Bonazzoli.

Le formazioni ufficiali del match

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri, Crescenzi Caracciolo, Marrone, Almici, Laribi, Henderson, Colombatto, Ragusa, Di Carmine, Matos. A disposizione: Ferrari, Tozzo, Eguelfi, Gustafson, Pazzini, Balkovec, Zaccagni, Calvano, Kumbulla, Danzi, Tupta. Allenatore: Grosso.

PADOVA (3-4-2-1): Merelli; Ravanelli, Capelli, Trevisan; Zambataro, Cappelletti, Pulzetti, Contessa; Clemenza, Capello; Bonazzoli. A disposizione: Perisan, Serena, Ceccaroni, Minesso, Guidone, Broh, Mazzocco, Belingheri, Cisco, Vogliacco, Della Rocca, Salviato.

Allenatore: Bisoli.