Cagliari – Sassuolo live: tabellino e risultato in diretta

CAGLIARI – Domenica sera alle ore 20.30, presso la Sardegna Arena, si disputerà il match tra Cagliari e Sassuolo, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. I sardi sono reduci dalla sconfitta all’esordio per 2-0 contro il neopromosso Empoli, firmato da Krunic e da Caputo, che ha evidenziato qualche lacuna difensiva di troppo nella compagine di Rolando Maran. Dall’altra parte il Sassuolo, che invece ha ottenuto il successo di misura contro l’Inter grazie ad una prestazione impeccabile sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto della difesa composta da Ferrari e dal giovane Magnani, abili ad annullare nientemeno che Mauro Icardi, capocannoniere della passata stagione.

QUI CAGLIARI – Possibili cambi per Maran in vista del match contro i neroverdi. A partire dalla difesa, dove Ceppitelli sarà certamente out per via di un infortunio accusato nella sconfitta di Empoli. Al suo posto ci sarà uno tra Pisacane e il nuovo acquisto Klavan, con il primo favorito; davanti a Cragno, completano il reparto Romagna, Lykogiannis ed uno fra Faragò e Srna sulla corsia di destra. Nessun cambio a centrocampo e sulla trequarti, dove agiranno ancora Ionita e Barella con Cigarini in cabina di regia, mentre Castro occuperà il ruolo di trequartista a supporto di Pavoletti e di uno tra Farias e Sau.

QUI SASSUOLO – Squadra che vince non si cambia, De Zerbi dovrebbe confermare gli undici scesi in campo nella vittoria contro l’Inter nel suo 4-3-3, ad eccezione di Mehdi Bourabia, centrocampista marocchino che potrebbe rifiatare. In porta ci sarà Consigli, mentre la linea difensiva sarà composta da Lirola, Ferrari, Magnani e Rogerio. A centrocampo spazio a capitan Magnanelli, Duncan ed uno fra Bourabia, Sensi e Djuricic, mentre il tridente offensivo verrà affidato a Berardi e Di Francesco sulle fasce, con Boateng a ricoprire ancora il ruolo di falso nueve.

Dove vederla in tv e streaming

Cagliari – Sassuolo sarà trasmessa in tv, in diretta esclusiva, da Sky Sport: in streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone.

Le probabili formazioni del match

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò/Srna, Pisacane/Klavan, Romagna, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Barella; Castro; Farias/Sau, Pavoletti. Allenatore: Maran

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Bourabia/Sensi/Djuricic; Berardi, Boateng, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi