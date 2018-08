Fiorentina – ChievoVerona: tabellino in diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Chievo: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale della sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

FIRENZE – Domenica 26 agosto alle ore 20.30 andrà in scena Fiorentina – Chievo, incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine toscana che non ha giocato il primo turno, in casa della Sampdoria, a causa della tragedia che ha colpito il capoluogo ligure con il crollo del Ponte Morandi. Il match sarà recuperato il 19 settembre. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine veneta che, una settimana fa, è andata ad un passo dall’impresa contro la Juventus; alla fine, però, sconfitta nel finale per mano di Bernardeschi.

Il tabellino minuto per minuto

QUI FIORENTINA – Pioli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto arretrato composto da Milenkovic e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Pezzella e Victor Hugo. A centrocampo Dabo in cabina di regia con Benassi e Gerson mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Simeone ed Eysseric con quest’ultimo in vantaggio su Pjaca e Mirallas.

QUI CHIEVO – D’Anna non dovrebbe apportare grossi cambiamenti all’undici che è sceso in campo contro la Juventus. 4-3-2-1 con Seculin in porta, pacchetto arretrato composto da Depaoli e Cacciatore sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bani e Rossettini. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Rigoni e Hetemaj mezze ali mentre in attacco Birsa e Giaccherini a supporto di Stepinski.

Dove vederla in TV e in streaming

Fiorentina – Chievo sarà trasmessa in tv, in diretta esclusiva, da Sky Sport: in streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone.

Fiorentina – ChievoVerona: le probabili formazioni del match

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. Allenatore: Pioli

CHIEVOVERONA (4-3-2-1): Seculin; Depaoli, Bani, Rossettini, Cacciatore; N.Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Stepinski. Allenatore: D’Anna

STADIO: Artemio Franchi