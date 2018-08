Empoli – Cagliari: tabellino in diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Cagliari: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

EMPOLI – Domenica 19 agosto alle ore 20.30, presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, si svolgerà il match tra Empoli e Cagliari valevole per la prima giornata della Serie A 2018/2019. L’Empoli è reduce dalla vittoria del campionato di Serie B che gli è valso la promozione nel massimo campionato italiano, terminando a ben tredici punti di vantaggio dal Parma in seconda posizione. Il Cagliari, invece, nello scorso campionato di Serie A ha raggiunto la salvezza con qualche affanno di troppo e a soli quattro punti di vantaggio dalla zona retrocessione.

La diretta del match



QUI EMPOLI – Qualche dubbio per Andreazzoli in vista dell’esordio in Serie A. Il modulo sarà lo stesso della scorsa stagione, ovvero il 4-3-1-2, ma cambieranno ovviamente gli interpreti. In porta ballottaggio tra Terracciano e Provedel, con il primo in vantaggio. Sulla linea difensiva agiranno Di Lorenzo e Pasqual sulle fasce, mentre al centro ci saranno Silvestre ed uno fra Rasmussen e Marcjanik. A centrocampo spazio a Capezzi in cabina di regia con Krunic ed uno fra Bennacer e Acquah ai suoi lati. Sulla trequarti pronto Zajc alle spalle del tandem d’attacco composto da Caputo e La Gumina.

QUI CAGLIARI – Modulo speculare per Maran con Cragno tra i pali e la difesa composta da Faragò, Ceppitelli, Romagna e Lykogiannis. Geometrie del centrocampo affidate ad uno tra Cigarini e il nuovo acquisto Bradaric, mentre Barella e Ionita agiranno come mezz’ali. Castro, invece, verrà avanzato di qualche metro andando a ricoprire il ruolo di trequartista a supporto di Leonardo Pavoletti ed uno fra Farias e Sau, con il brasiliano in leggero vantaggio per partire dal 1′ minuto.

Dove vederla in TV e streaming

Parma – Udinese, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Sky. Il match sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet e laptop, tramite l’applicazione Sky Go.

Empoli-Cagliari: le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano/Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen/Marcjanik, Pasqual; Krunic, Capezzi, Bennacer/Acquah; Zajc; Caputo, La Gumina.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Barella, Cigarini/Bradaric, Ionita; Castro; Farias/Sau, Pavoletti.

Stadio: Castellani