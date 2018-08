Sassuolo – Inter: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Sassuolo – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

REGGIO EMILIA – Domenica 19 agosto alle ore 20.30, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo ed Inter si sfideranno nella prima giornata della stagione 2018/2019 di Serie A. Il Sassuolo è reduce da una stagione terminata complessivamente bene, all’undicesimo posto, dopo aver sfiorato la zona retrocessione per diverso tempo. L’Inter, invece, ha raggiunto la tanto agognata qualificazione in Champions League e, dopo una sessione di calciomercato super che ha visto l’arrivo di diversi ottimi giocatori, entra di diritto nella corsa allo scudetto.

La cronaca minuto per minuto Domenica 19 agosto dalle 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la diretta del match.

QUI SASSUOLO – Nasce il nuovo Sassuolo di Roberto de Zerbi, che come di consueto si affiderà al suo tanto amato 4-3-3. In porta ci sarà Consigli, mentre sulla linea difensiva agiranno Lirola e Rogerio sulle fasce con Ferrari ed uno fra Magnani e Dell’Orco al centro, aspettando il nuovo acquisto Marlon dal Barcellona. In cabina di regia ci sarà il capitano Magnanelli, con ai suoi lati Duncan e Djuricic, arrivato nel mercato estivo. Tridente offensivo che vedrà l’assenza di un protagonista come Politano, passato proprio all’Inter e si affiderà a Berardi e Di Francesco sulle fasce con Boateng falso nueve.

QUI INTER – Assenze pesanti per Spalletti che dovrà già fare a meno del suo pupillo Radja Nainggolan. I nerazzurri si schiereranno con il 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali e la difesa composta da D’Ambrosio, aspettando l’adattamento di Vrsaljko, Skriniar, De Vrij ed Asamaoh, ma il ghanese potrebbe spostarsi sulla trequarti di sinistra e dare spazio a Dalbert, molto positivo nel pre-campionato. A centrocampo spazio a Brozovic e ad uno fra Vecino e Gagliardini, con il primo in vantaggio, mentre sulla linea della trequarti agiranno Politano, Lautaro Martinez ed uno fra Perisic e Asamaoh, alle spalle di Mauro Icardi.

Dove vederla in TV e streaming

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport. Per gli abbonati italiani che si trovano in Italia e nei paesi dell’Unione Europea, la partita sarà visibile anche in streaming su tablet e smartphone attraverso l’app Sky Go.

Sassuolo – Inter: le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani/Dell’Orco, Rogerio; Djuricic, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah/Dalbert; Vecino/Gagliardini, Brozovic; Politano, Lautaro Martinez, Perisic/Asamoah; Icardi.

Stadio: Mapei Stadium