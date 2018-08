Pronostici del 20 agosto con Atalanta – Frosinone

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata al posticipo del Campionato di Serie A e ai massimi campionati danese, inglese, svedese e spagnolo

I pronostici di lunedì 20 agosto riguardano il posticipo della prima giornata del campionato di Serie A ma anche i massimi campionati danese, inglese, svedese e spagnolo. Sei le partite che sono state scelte e che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Horsens-Aalborg under 2,5 (ore 19)

Gara valida per la sesta giornata del massimo campionato danese. L’Horsens proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Midtjylland e in classifica é terzultima con 5 punti. Sette lunghezze in più per l’Aalborg, capolista a pari mertio con il Copenaghen e reduce dalla vittoria interna contro il Nordsjaelland.

Crystal Palace-Liverpool 2 (ore 21)

Posticipo della seconda giornata del massimo campionato inglese. Nella partita di esordio il Crystal Palce ha vinto in trasferta sul campo del Fulham, il Liverpool ha battuto in casa il West Ham.

Goteborg-Ostersunds goal (ore 19)

Incontro valevole per la diciottesima giornata del massimo campionato svedese. Il Goteborg proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal Sirius e in classifica è undicesimo con 19 punti. Quattordici lunghezze in più per l’Ostersund, terzo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Kalmar.

Valencia-Atletico Madrid under 2,5 (ore 20)

Prima giornata nel massimo campionato spagnolo ed è già big match. Nella passata stagione il Valencia ha centrato la qualificazione alla Champins League. L’Atletico, in vece, ha vinto l’Europa League e nei giorni scorsi anche la Supercoppa Europea.

Atalanta-Frosinone 1 (ore 20.30)

Posticipo della prima giornata del campionato di Serie A. L’Atalanta ha già affrontato e superato due turni di qualificazione per l’Europa League. Il Frosinone è squadra neopromossa.

Athletic Bilbao-Leganes 1 (ore 20)

Sfida valida per la prima giornata del massimo campionato spagnolo- L’Atheltic Bilbao deve riscattare la passata stagione, al di sotto delle aspettative. Il Leganes punta alla salvezza.

