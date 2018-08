La cronaca e il tabellino di Parma-Udinese 2-2 il risultato finale, gol ed emozioni nella prima giornata di campionato al Tardini.

PARMA – Nel match valido per la prima giornata di Serie A gol ed emozioni tra Parma ed Udinese che pareggiano 2-2. Pareggio in rimonta per la compagine friulana visto che sono proprio i ducali a passare in vantaggio con Inglese alla fine della prima frazione. Nella ripresa arriva anche il raddoppio di Barillà ma, nel giro di cinque minuti, i bianconeri riprendono la squadra di D’Aversa grazie al rigore di De Paul e al gol di Fofana.

Parma-Udinese 2-2: cronaca e tabellino della partita

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi (66′ Rigoni), Stulac, Barillà; Siligardi (80′ Biabiany), Inglese (70′ Ceravolo), Di Gaudio. A disp. Frattali, Bragheria, Dimarco, Deiola, Rigoni, Biabiany, Da Cruz, Ceravolo, Sprocati. Allenatore: D’Aversa

UDINESE (4-2-3-1): Nícolas; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Mandragora; Barak (62′ Teodorczyk), De Paul (87′ Behrami), Machis (80′ Pussetto); Lasagna. A disp. Nicolas, Gasparini, ter Avest. Opoku, Pezzella, Wague. Behrami, Pontisso, Pussetto. Vizeu, Teodorczyk. Allenatore: Velázquez

Reti: 43′ Inglese, 59′ Barillà (P) 65′ De Paul, 69′ Fofana (U)

Ammonizioni: Lasagna, Fofana (U) Gobbi, Iacoponi (P)

Espulsioni:

Recupero: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

Stadio: Ennio Tardini