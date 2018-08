Parma – Udinese: tabellino in diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Udinese: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

PARMA – Domenica 19 agosto alle ore 20.30 andrà in scena Parma – Udinese, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine ducale che è reduce da tre promozioni consecutive: dalla D alla A in tre stagioni per la squadra emiliana che ha vissuto un’estate tribolata a causa della sentenza per i fatti di La Spezia. Dall’altra parte, invece, ci sono i friulani che sono reduci da una stagione al di sotto delle aspettative. L’obiettivo primario della squadra bianconera è una salvezza tranquilla.

Il tabellino minuto per minuto



QUI PARMA – La squadra emiliana dovrebbe esordire in campionato col 4-3-3 con Sepe tra i pali, pacchetto arretrato composto da Iacoponi e Dimarco sulle fasce mentre nel mezzo spazio alla coppia composta da Gagliolo e Bruno Alves. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Rigoni e Grassi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Ciciretti e Di Gaudio a supporto di Inglese.

QUI UDINESE – La compagine friulana dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Nicolas in porta, reparto arretrato formato da Larsen e Pezzella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Nuytinck e Samir. A centrocampo Fofana e Mandragora a formare la diga mentre davanti Machis, Barak e De Paul a supporto dell’unica punta Lasagna.

Dove vederla in TV e in streaming

Parma – Udinese, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Il match sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet e laptop, tramite l’app ed il sito di DAZN.

Parma – Udinese: le probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Dimarco; L.Rigoni, Stulac, Grassi; Ciciretti, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa

UDINESE (4-2-3-1): Nicolas; Stryger-Larsen, Nuytinck, Samir, Pezzella; Fofana, Mandragora; Machis, Barak, De Paul; Lasagna. Allenatore: Velazquez

STADIO: Ennio Tardini