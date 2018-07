Sorteggio del calendario di Serie A in diretta

Live il sorteggio del calendario della Serie A 2018 – 2019: partite, date, soste e turni infrasettimanali del prossimo campionato

MILANO – Giovedì 26 luglio dalle ore 19, negli studi milanesi di SKY, verrà presentato il calendario del prossimo campionato di Serie A. Tanta attesa per scoprire le trentotto partite che ci faranno compagnia in questi nove mesi: il torneo inizierà il 19 agosto con la prima giornata e terminerà il 25 maggio con l’ultima. Sarà una stagione rivoluzionaria a cominciare dagli acquisti visto che la Juventus è riuscita nel “Colpo del secolo” portando a Torino Cristiano Ronaldo. La “Vecchia Signora”, dopo sette Scudetti consecutivi, non vuole abdicare e resta la squadra da battere. All’inseguimento della compagine bianconera il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti e l’Inter che, in questo mercato estivo, si sta rafforzando in tutti i reparti.

Situazione diversa sulla sponda rossonera del capoluogo lombardo con il Milan alle prese con una rivoluzione societaria mentre Roma e Lazio sono pronte a ripetere la stagione scorsa. Occhio alla solita Atalanta che, ormai, occupa stabilmente le prime posizioni grazie ad una programmazione e ad una lungimiranza ammirevoli. Sarà lotta con Fiorentina e Sampdoria per l’Europa League? O forse ci sarà il pronto riscatto del Torino dopo una stagione di alti e bassi? Dalla Serie B, invece, sono salite Empoli, Frosinone e Parma anche se gli emiliani, come detto, sono con il fiato sospeso.

Serie A 2018 – 2019 – La presentazione del calendario in diretta



Gli orari del prossimo campionato

Sarà rivoluzione anche per gli orari, a causa della ripartizione dei Diritti TV. La Serie A sarà dislocata in questo modo nel weekend:

Sabato ore 15: una partita

Sabato ore 18: una partita

Sabato ore 20.30: una partita (esclusiva DAZN)

Domenica ore 12.30: una partita (esclusiva DAZN)

Domenica ore 15: tre partite (una delle quali esclusiva DAZN)

Domenica ore 18: una partita

Domenica ore 20.30: una partita

Lunedì ore 20.30: una partita

I turni infrasettimanali

Ci saranno tre turni infrasettimanali durante la Serie A 2018/2019 ovvero mercoledì 26 settembre, mercoledì 26 dicembre (il “Boxing day” all’italiana) e mercoledì 3 aprile.

Le soste del prossimo campionato di Serie A

Ci saranno sei soste nella Serie A 2017/2018: le prime quattro saranno dovute alle gare delle Nazionali, mentre tra dicembre e gennaio il campionato riposerà per la pausa invernale. Nello specifico questi sono i giorni: 9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e 24 marzo. Inoltre è previsto uno stop invernale dal 29 dicembre al 13 gennaio.

Serie A in campo anche a Natale

La Serie A andrà in campo anche durante le feste natalizie: squadre in campo 22, il 26 e il 29 dicembre.