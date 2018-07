Il 26 luglio ci sarà il sorteggio del nuovo calendario. Le informazioni utili: orari partite, turni infrasettimanali e soste di campionato

ROMA – Tra poco meno di un mese comincerà il campionato di Serie A. Nuova stagione e nuovo viaggio tutto da vivere in questi nove mesi. Il calendario verrà sorteggiato il 26 luglio ma a tenere banco sono le sentenze che vedono protagoniste Chievo e Parma. La Procura della Lega Calcio, infatti, ha chiesto la retrocessione in Serie B per entrambe le squadre con i veneti accusati di plusvalenze fittizie mentre i ducali potrebbero essere punti a causa dei messaggi sospetti nell’ultima partita del campionato scorso, contro lo Spezia. Nei prossimi giorni arriverà la sentenza definitiva con Palermo e Crotone pronte a sperare.

Sarà una stagione rivoluzionaria a cominciare dagli acquisti visto che la Juventus è riuscita nel “Colpo del secolo” portando a Torino Cristiano Ronaldo. La “Vecchia Signora”, dopo sette Scudetti consecutivi, non vuole abdicare e resta la squadra da battere. All’inseguimento della compagine bianconera il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti e l’Inter che, in questo mercato estivo, si sta rafforzando in tutti i reparti. Situazione diversa sulla sponda rossonera del capoluogo lombardo con il Milan alle prese con problemi societari mentre Roma e Lazio sono pronte a ripetere la stagione scorsa.

Occhio alla solita Atalanta che, ormai, occupa stabilmente le prime posizioni grazie ad una programmazione e ad una lungimiranza ammirevoli. Sarà lotta con Fiorentina e Sampdoria per l’Europa League? O forse ci sarà il pronto riscatto del Torino dopo una stagione di alti e bassi? Dalla Serie B, invece, sono salite Empoli, Frosinone e Parma anche se gli emiliani, come detto, sono con il fiato sospeso.

Gli orari del prossimo campionato

Sarò rivoluzione anche per gli orari, a causa della ripartizione dei Diritti TV. La Serie A sarà dislocata in questo modo nel weekend:

Sabato ore 15: una partita

Sabato ore 18: una partita

Sabato ore 20.30: una partita (esclusiva DAZN)

Domenica ore 12.30: una partita (esclusiva DAZN)

Domenica ore 15: tre partite (una delle quali esclusiva DAZN)

Domenica ore 18: una partita

Domenica ore 20.30: una partita

Lunedì ore 20.30: una partita

I turni infrasettimanali

Ci saranno tre turni infrasettimanali durante la Serie A 2018/2019 ovvero mercoledì 26 settembre, mercoledì 26 dicembre (il “Boxing day” all’italiana) e mercoledì 3 aprile.

Le soste del prossimo campionato di Serie A

Ci saranno sei soste nella Serie A 2017/2018: le prime quattro saranno dovute alle gare delle Nazionali, mentre tra dicembre e gennaio il campionato riposerà per la pausa invernale. Nello specifico questi sono i giorni: 9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e 24 marzo. Inoltre è previsto uno stop invernale dal 29 dicembre al 13 gennaio.

Serie A in campo anche a Natale

La Serie A andrà in campo anche durante le feste natalizie: squadre in campo 22, il 26 e il 29 dicembre.