Calendario Inter 2018-2019: date e orari

Il cammino degli nerazzurri nella nuova stagione di Serie A 2018 – 2019, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

MILANO – L’Inter si prepara alla nuova stagione con l’intenzione di poter tornare a far bene anche in Champions League. In attesa di puntellare la rosa che sembra già rinforzata con gli arrivi di Nainggolan, De Vrij, Lautaro, Asamoah e Politano vediamo il calendario dei nerazzurri per la stagione 2018 – 2019. Esordio di campionato contro il Sassuolo in trasferta, quindi la gara interna con il Torino e la trasferta di Bologna. Samp e Fiorentina i primi incontri più impegnativi alla 5° e 6° e primo esame di maturità alla nona quando sarà derby contro il Milan. Altri big match la 10° con la Lazio quindi l’altra romana alla 14°. Nel finale arrivano gli scontri con la Juventus alla 15° e alla penultima con il Napoli. Andiamo a vedere nel dettaglio, partita per partita, il cammino dei nerazzurri.

Calendario Inter, le partite della stazione 2018 – 2019

1° giornata (19/08/2018 – 20/01/2019)

Sassuolo – Inter

2° giornata (26/08/2018 – 27/01/2019)

Inter – Torino

3° giornata (02/09/2018 – 03/02/2019)

Bologna – Inter

4° giornata (16/09/2018 – 10/02/2019)

Inter – Parma

5° giornata (23/09/2018 – 17/02/2019)

Sampdoria – Inter

6° giornata (26/09/2018 – 24/02/2019)

Inter – Fiorentina

7° giornata (30/09/2018 – 03/03/2019)

Inter – Cagliari

8° giornata (07/10/2018 – 10/03/2019)

Spal – Inter

9° giornata (21/10/2018 – 17/03/2019)

Inter – Milan

10° giornata (28/10/2018 – 31/03/2019)

Lazio – Inter

11° giornata (04/11/2018 – 03/04/2019)

Inter – Genoa

12° giornata (11/11/2018 – 07/04/2019)

Atalanta – Inter

13° giornata (25/11/2018 – 14/04/2019)

Inter – Frosinone

14° giornata (02/12/2018 – 20/04/2019)

Roma – Inter

15° giornata (09/12/2018 – 28/04/2019)

Juventus – Inter

16° giornata (16/12/2018 – 05/05/2019)

Inter – Udinese

17° giornata (22/12/2018 – 12/05/2019)

ChievoVerona – Inter

18° giornata (26/12/2018 – 19/05/2019)

Inter – Napoli

19° giornata (29/12/2018 – 26/05/2019)

Empoli – Inter