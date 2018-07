Calendario Napoli 2018-2019: date e orari

Il cammino dei partenopei nella nuova stagione di Serie A 2018 – 2019, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

MILANO – Nella giornata di ieri, in quel di Milano, è andato in scena il sorteggio del prossimo campionato di Serie A. Inizio particolarmente ostico per il Napoli che alla prima giornata giocherà in casa della Lazio. Calendario duro nelle prime cinque in cui la compagine partenopea se la vedrà contro Napoli e Fiorentina in casa e Sampdoria e Torino fuori. Il match contro la Juventus si giocherà alla settima giornata, ritorno al San Paolo, mentre il 26 dicembre ci sarà la sfida, fuori casa, contro l’Inter. Di seguito il calendario completo.

Calendario Napoli, le partite della stagione 2018 – 2019

1° Giornata: Lazio-Napoli

2° Giornata: Napoli-Milan

3° Giornata: Sampdoria-Napoli

4° Giornata: Napoli-Fiorentina

5° Giornata: Torino-Napoli

6° Giornata: Napoli-Parma

7° Giornata: Juve-Napoli

8° Giornata: Napoli-Sassuolo

9° Giornata: Udinese-Napoli

10° Giornata: Napoli-Roma

11° Giornata: Napoli-Empoli

12° Giornata: Genoa-Napoli

13° Giornata: Napoli-Chievo

14° Giornata: Atalanta-Napoli

15° Giornata: Napoli-Frosinone

16° Giornata: Cagliari-Napoli

17° Giornata: Napoli-Spal

18° Giornata: Inter-Napoli

19° Giornata: Napoli-Bologna