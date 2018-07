Calendario Roma 2018-2019: date e orari

Il cammino dei giallorossi nella nuova stagione di Serie A 2018 – 2019, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

MILANO – Nella giornata di ieri, presso gli studi milanesi di SKY, è avvenuto il sorteggio del prossimo campionato di Serie A che prenderà il via il 19 agosto e terminerà il 26 maggio. Analizziamo il calendario della Roma che farà il suo esordio in quel di Torino per sfidare la compagine granata. Inizio non particolarmente semplice per i capitolini che, poi, se la vedranno contro Atalanta e Milan. Il derby con la Lazio si giocherà alla settimana giornata con la squadra di Di Francesco che giocherà in casa. Juventus-Roma alla diciassettesima mentre all’ultima giornata ci sarà il Parma, torna alla mente l’ultimo Scudetto vinto dalla squadra giallo-rossa grazie al successo sugli emiliani all’ultima giornata, era il 2001.

Calendario Roma, le partite della stagione 2018 – 2019

1^ GIORNATA (19/08/2018-20/01/2019)

Torino-Roma

2^ GIORNATA (26/08/2018-27/01/2019)

Roma-Atalanta

3^ GIORNATA (2/09/2018-3/02/2019)

Milan-Roma

4^ GIORNATA (16/09/2018-10/02/2019)

Roma-Chievo

5^ GIORNATA (23/09/2018-17/02/2019)

Bologna-Roma

6^ GIORNATA (26/09/2018-24/02/2019)

Roma-Frosinone

7^ GIORNATA (30/09/2018-3/03/2019)

Roma-Lazio

8^ GIORNATA (7/10/2018-10/03/2019)

Empoli-Roma

9^ GIORNATA (21/10/2018-17/03/2019)

Roma-Spal

10^ GIORNATA (28/10/2018-31/03/2019)

Napoli-Roma

11^ GIORNATA (4/11/2018-3/04/2019)

Fiorentina-Roma

12^ GIORNATA (11/11/2018-7/04/2019)

Roma-Sampdoria

13^ GIORNATA (25/11/2018-14/04/2019)

Udinese-Roma

14^ GIORNATA (2/12/2018-20/04/2019)

Roma-Inter

15^ GIORNATA (9/12/2018-27/04/2019)

Cagliari-Roma

16^ GIORNATA (16/12/2018-5/05/2019)

Roma-Genoa

17^ GIORNATA (22/12/2018-12/05/2019)

Juventus-Roma

18^ GIORNATA (26/12/2018-19/05/2019)

Roma-Sassuolo

19^ GIORNATA (29/12/2018-26/05/2019)

Parma-Roma