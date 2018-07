Calendario Torino 2018-2019: date e orari

Il cammino dei piemontesi nella nuova stagione di Serie A 2018 – 2019, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

MILANO – Stagione di grandi aspettative per il Torino che punta decisamente alla lotta per l’Europa League. Ieri il sorteggio del prossimo campionato di Serie A con i Granata che avranno un inizio abbastanza ostico: prima giornata, in casa, contro la Roma mentre nel secondo turno ci sarà la sfida contro l’Inter a San Siro. Il derby contro la Juventus si giocherà alla sedicesima giornata con i Granata che giocheranno in casa la partita d’andata.

Calendario Torino, le partite della stagione 2018 – 2019

1A GIORNATA

19 agosto 2018 Torino-Roma

2A GIORNATA

26 agosto 2018 Inter-Torino

3A GIORNATA

2 settembre 2018 SPAL-Torino

4A GIORNATA

16 settembre 2018 Udinese-Torino

5A GIORNATA

23 settembre 2018 Torino-Napoli

6A GIORNATA

26 settembre 2018 Atalanta-Torino

7A GIORNATA

30 settembre 2018 Chievo-Torino

8A GIORNATA

7 ottobre 2018 Torino-Frosinone

9A GIORNATA

21 ottobre 2018 Bologna-Torino

10A GIORNATA

28 ottobre 2018 Torino-Fiorentina

11A GIORNATA

4 novembre 2018 Sampdoria-Torino

12A GIORNATA

11 novembre 2018 Torino-Parma

13A GIORNATA

25 novembre 2018 Cagliari-Torino

14A GIORNATA

2 dicembre 2018 Torino-Genoa

15A GIORNATA

9 dicembre 2018 Milan-Torino

16A GIORNATA

16 dicembre 2018 Torino-Juventus

17A GIORNATA

22 dicembre 2018 Sassuolo-Torino

18A GIORNATA

26 dicembre 2018 Torino-Empoli

19A GIORNATA

29 dicembre 2018 Lazio-Torino

20A GIORNATA

20 gennaio 2019 Torino-Roma

21A GIORNATA

27 gennaio 2019 Torino-Inter

22A GIORNATA

3 febbraio 2019 SPAL-Torino

23A GIORNATA

10 febbraio 2019 Torino-Udinese

24A GIORNATA

17 febbraio 2019 Napoli-Torino

25A GIORNATA

24 febbraio 2019 Torino-Atalanta

26A GIORNATA

3 marzo 2019 Torino-Chievo

27A GIORNATA

10 marzo 2019 Frosinone-Torino

28A GIORNATA

17 marzo 2019 Torino-Bologna

29A GIORNATA

31 marzo 2019 Fiorentina-Torino

30A GIORNATA

3 aprile 2019 Torino-Sampdoria

31A GIORNATA

7 aprile 2019 Parma-Torino

32A GIORNATA

14 aprile 2019 Torino-Cagliari

33A GIORNATA

21 aprile 2019 Genoa-Torino

34A GIORNATA

28 aprile 2019 Torino-Milan

35A GIORNATA

5 maggio 2019 Juventus-Torino

36A GIORNATA

12 maggio 2019 Torino-Sassuolo

37A GIORNATA

19 maggio 2019 Empoli-Torino

38A GIORNATA

26 maggio 2019 Torino-Lazio