Calendario SPAL 2018-2019: date e orari

Il cammino degli estensi nella nuova stagione di Serie A 2018 – 2019, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

MILANO – Nella giornata di ieri è andato in scena, a Milano, il sorteggio del prossimo campionato di Serie A. Analizziamo il cammino che attende la SPAL, alla seconda partecipazione consecutiva nel massimo campionato italiano. Inizio in puro stile emiliano per la compagine estense che al primo turno giocherà in casa del Bologna mentre alla seconda giornata gli estensi ospiteranno il Parma. Il terzo derby emiliano, quello contro il Sassuolo, si giocherà alla sesta giornata con la SPAL che giocherà in casa contro i neroverdi.

Calendario SPAL, le partite della stagione 2018 – 2019

1A GIORNATA

19 agosto 2018 Bologna-SPAL

2A GIORNATA

26 agosto 2018 SPAL-Parma

3A GIORNATA

2 settembre 2018 Torino-SPAL

4A GIORNATA

16 settembre 2018 SPAL-Atalanta

5A GIORNATA

23 settembre 2018 Fiorentina-SPAL

6A GIORNATA

26 settembre 2018 SPAL-Sassuolo

7A GIORNATA

30 settembre 2018 Sampdoria-SPAL

8A GIORNATA

7 ottobre 2018 SPAL-Inter

9A GIORNATA

21 ottobre 2018 Roma-SPAL

10A GIORNATA

28 ottobre 2018 SPAL-Frosinone

11A GIORNATA

4 novembre 2018 Lazio-SPAL

12A GIORNATA

11 novembre 2018 SPAL-Cagliari

13A GIORNATA

25 novembre 2018 Juventus-SPAL

14A GIORNATA

2 dicembre 2018 SPAL-Empoli

15A GIORNATA

9 dicembre 2018 Genoa-SPAL

16A GIORNATA

16 dicembre 2018 SPAL-Chievo

17A GIORNATA

22 dicembre 2018 Napoli-SPAL

18A GIORNATA

26 dicembre 2018 SPAL-Udinese

19A GIORNATA

29 dicembre 2018 Milan-SPAL

20A GIORNATA

20 gennaio 2019 SPAL-Bologna

21A GIORNATA

27 gennaio 2019 Parma-SPAL

22A GIORNATA

3 febbraio 2019 SPAL-Torino

23A GIORNATA

10 febbraio 2019 Atalanta-SPAL

24A GIORNATA

17 febbraio 2019 SPAL-Fiorentina

25A GIORNATA

24 febbraio 2019 Sassuolo-SPAL

26A GIORNATA

3 marzo 2019 SPAL-Sampdoria

27A GIORNATA

10 marzo 2019 Inter-SPAL

28A GIORNATA

17 marzo 2019 SPAL-Roma

29A GIORNATA

31 marzo 2019 Frosinone-SPAL

30A GIORNATA

3 aprile 2019 SPAL-Lazio

31A GIORNATA

7 aprile 2019 Cagliari-SPAL

32A GIORNATA

14 aprile 2019 SPAL-Juventus

33A GIORNATA

21 aprile 2019 Empoli-SPAL

34A GIORNATA

28 aprile 2019 SPAL-Genoa

35A GIORNATA

5 maggio 2019 Chievo-SPAL

36A GIORNATA

12 maggio 2019 SPAL-Napoli

37A GIORNATA

19 maggio 2019 Udinese-SPAL

38A GIORNATA

26 maggio 2019 SPAL-Milan