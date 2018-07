Calendario Juventus 2018 – 2019: date e orari

Il cammino dei bianconeri nella nuova stagione di Serie A 2018 – 2019, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

TORINO – Un’altra stagione sta per cominciare con la Juventus che è più affamata che mai. Il club bianconero, nella scorsa stagione, ha portato a casa il settimo Scudetto consecutivo, al termine di un estenuante duello con il Napoli, e la quarta Coppa Italia di fila battendo il Milan in finale. Delusione in Champions League con l’eliminazione ai quarti di finale contro il Real Madrid. Decisivo il rigore di Cristiano Ronaldo che però, da questa stagione, giocherà proprio con la maglia della Juventus. Il colpo del secolo è diventato realtà due settimane fa con il portoghese che è stato presentato in conferenza stampa.

Quattro anni di contratto per l’ex giocatore del Manchester United che, però, non rappresenta l’unico acquisto della compagine bianconera. Dalle parti dello Stadium, infatti, sono arrivati Caldara, Spinazzola, Perin, Emre Can e Cancelo e non è finita qui viste le trattative che Marotta sta imbastendo con Milan e Chelsea. Gli obiettivi stagionali sono sempre i soliti per la squadra di Allegri che quest’anno andrà a caccia dell’ottavo Tricolore consecutivo, la quinta Coppa Italia di fila ma soprattutto quella Champions League che manca da più di vent’anni. Cristiano Ronaldo, che ha alzato cinque volte la coppa dalle grandi orecchie, avrà il compito di riportare sul tetto più alto d’Europa la Juventus.

Calendario Juventus, le partite della stagione 2018 – 2019

Disponibile al termine del sorteggio del 26 luglio. É possibile seguirlo live sui nostro portale dalle ore 18.45. Ricordiamo che come per Inter, Lazio, Milan, Napoli e Roma il calendario non prevederà scontro tra big. Inoltre non sarà possibile vedere il derby con il Torino nè nella prima che nell’ultima di campionato così come per quelli che coinvolgeranno le città di Genova, Milano e Roma.