ChievoVerona – Empoli live: risultato e tabellino in diretta

Diretta di ChievoVerona – Empoli: presentazione della partita, precedenti, probabili formazioni, risultato in diretta e tabellino in tempo reale della sfida in programma domenica 2 settembre dalle ore 20.30

VERONA – Domenica 2 settembre, allo stadio Bentegodi di Verona, si gioca ChievoVerona – Empoli, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2018/1019. Fischio di inizio previsto per le ore 20.30. I gialloblù sono reduci dalla pesante sconfitta (6-1) rimediata sul campo della Fiorentina e sono ancora fermi a quota zero in quanto anche nella partita di esordio hanno perso contro la Juventus. Sconfitto anche l’Empoli in casa del Genoa ma i toscani in classifica hanno 3 punti, frutto della vittoria contro il Cagliari nel turno precedente.

Tabellino live



Qui ChievoVerona

D’Anna dovrà rinunciare agli infortunati Hetemaj e Cesar e valutare le condizioni di Cesar e Sorrentino. Ecco che la porta potrebbe essere difesa da Seculin. Gli altri dubbi di formazione riguardano le scelte tra Depaoli e Jaroszynski e tra Bani e Barba. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi sarebbero preferiti. Probabile il modulo 4-3-3 con Sorrentino tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Bani-Rossettini e da Depaoli e Tomovic ai lati. In mezzo al campo Nicola Rigoni, Radovanovic e Obi. Tridente offensivo formato da Giaccherini, Stepinski e Obi.

Qui Empoli

Andreazzoli non potrà ancora contare sull’infortunato Rodriguez. Resta da scegliere chi far scendere in campo tra Maietta e Rasmussen, tra Silvestre e Rasmessen e tra Capezzi e Bennacer con i nomi indicati per primi nei rispettivi dualismi in vantaggio per una maglia da titolare. Probabile il modulo 4-3-1-2 con Terraciano in porta e difesa composta dalla coppia centrale formata da Maietta e Silvestre e Di Lorenzo e Antonelli sulle fasce. A centrocampo Acquah, Capezzi e Krunic. Sulla trequarti Zajc , di supporto alla coppia d’attacco La Gumina-Caputo.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Tredici i precedenti con il ChievoVerona (7 vittorie, un pareggio, 5 sconfitte), dodici con l’Empoli (3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Valeriani e Paganessi saranno gli assistenti, con Pezzuto come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Abisso e Costanzo.

Statistiche e precedenti

Le due compagini si sono affrontate a Verona 31 volte con il bilancio di 9 vittorie per i clivensi, 14 pareggi e 8 vittorie dei toscani. L’ultima volta accadde il 12 marzo 2017 quando finì 4-0 per i padroni di casa: reti di Inglese, Pellissier, Birsa e Cesar.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

ChievoVerona – Empoli potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn.

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 19.45. Poi, a partire dalle ore 20.30 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

CHIEVOVERONA (4-3-3): Sorrentino, Depaoli, Bani. Rossettini, Tomovic, N. Rigoni, Radovanovic, Obi, Giaccherini, Stepinski, Birsa. A disposizione: Seculin, Sempe, Barba, Jaroszynski, Tanasijevic, Cacciatore, Kiyine, Pucciarelli, Leris, Meggiorini, Pellissier, Djorijevic. Allerantore: D’Anna.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano, Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli, Acquah ,Capezzi, Krunic, Zajc, la Gumina, Caputo. A disposizione: Provedel, Vaselj, Marcjanik, Rasmussen, Pasqual, Ucan, Traorè, Brighi, Lollo, Bennacer, Mchedlidze, Mraz. Allenatore: Andreazzoli.