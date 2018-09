Torino – SPAL live: cronaca e risultato in diretta

Diretta di Torino – SPAL: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale dell’incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

TORINO – Domenica 2 settembre alle ore 20.30 si giocherà Torino – SPAL, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine Granata che ha racimolato un punto in queste prime due ostiche partite: sconfitta casalinga contro la Roma e pareggio in rimonta in casa dell’Inter per l’organico piemontese. Dall’altra parte ci sono gli emiliani che sono la vera sorpresa di questi primi 180′ di campionato: due vittorie in due partite per gli estensi che hanno vinto i derby contro Bologna e Parma.

Cronaca con le principali azioni del match Domenica 2 settembre dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca e tabellino live.

QUI TORINO – Mazzarri dovrebbe cambiare pochissimo rispetto all’undici che è sceso in campo a San Siro: 3-5-2 per il Torino con Sirigu in porta, pacchetto arretrato composto da Izzo, N’Koulou e Moretti. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Meité e Soriano mezze ali mentre sulle fasce spazio ad Aina e De Silvestri. In attacco tandem offensivo formato da Iago Falque e Belotti.

QUI SPAL – Modulo speculare per la compagine estense con Gomis in porta, pacchetto difensivo formato da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Kurtic in cabina di regia con Schiattarella e Missiroli mezze ali mentre sulle corsie esterne agiranno Lazzari e Fares. In attacco spazio alla coppia formata da Antenucci e Petagna.

Dove vederla in TV e in streaming

Torino – SPAL sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport e in streaming, attraverso Sky Go, su tablet, pc o smartphone.

Torino – SPAL: le probabili formazioni del match

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meité, Aina; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici

STADIO: Olimpico – Grande Torino