Crotone-Foggia 4-1: cronaca e tabellino della partita

La cronaca e il tabellino di Crotone-Foggia 4-1 il risultato finale, successo largo per la compagine calabrese.

CROTONE – Nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B 2018/2019 il Crotone travolge il Foggia 4-1. Prima vittoria in campionato per la compagine calabrese che chiude la prima frazione in vantaggio con Faraoni. Nella ripresa show della formazione pitagorica che, nel giro di un quarto d’ora, segna tre reti con Firenze, Nalini e Rohden. Nel finale arriva il gol della bandiera dei pugliesi con un rigore di Mazzeo.

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Cuomo, Sampirisi, Marchizza; Faraoni, Rohden, Benali, Firenze, Martella (78’ Molina); Budimir (70’ Simy), Nalini (82’ Stoian). A disposizione: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Curado, Crociata, Zanellato, Valietti, Spinelli. Allenatore: Stroppa

FOGGIA (4-3-3): Bizzarri; Tonucci (76’ Ranieri), Camporese, Martinelli; Loiacono (52’ Gori), Agnelli, Carraro, Kragl; Chiaretti, Cicerelli (86’ Gerbo), Mazzeo. A disposizione: Noppert (GK), Sarri (GK), Cavallini, Rubin, Boldor, Arena, Ramè. Allenatore: Russo (Grassadonia squalificato)

Arbitro: Minelli di Varese

Reti: 31’ Faraoni (C), 49’ Firenze (C), 54’ Nalini (C), 65’ Rohden (C), 90’ +3 Mazzeo su rigore (F)

Ammoniti: 11’ Tonucci (F), 34’ Benali (C)

Stadio: Ezio Scida