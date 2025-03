Elenco delle partite previste per oggi, domenica 16 marzo 2025: in Serie A si decide la corsa Scudetto e Champions anche con Venezia-Napoli e Bologna-Lazio, in primo piano pure la finale di Carabao Cup e un big match di Premier League

Agenda calcistica ancora densissima di impegni. In attesa della sosta di due setttimane dei campionati europei che inizierà domani per gli impegni delle nazionali, saranno di nuovo tantissimi i club a scendere in campo in Italia e nel resto del continente quest’oggi domenica 16 marzo. In primo piano un turno davvero infuocato di Serie A, ma attenzione anche a quanto accadrà oltremanica, dove sarà di scena un big match di Premier League oltre alla finalissima di Carabao Cup, manifestazione pronta a vivere il suo ultimo e decisivo capitolo con l’attesissima Liverpool-Newcastle. Andiamo, quindi, a fare il consueto punto della situazione sul calcio nostrano per poi compiere una panoramica più ampia su quello estero.

Indice

Primo pomeriggio di fuoco in Serie A sia per la corsa Scudetto che per quella Champions

Cominciamo come sempre dalla Serie A e dalle cinque le gare valide per il 28esimo turno. Le prime tre a disposizione saranno il lunch match delle 12.30 Venezia-Napoli e Bologna-Lazio e Roma-Cagliari, la prima con calcio d’inizio alle 15, la seconda alle 16. Un pomeriggio di fuoco, verrebbe da dire, sia per la corsa Scudetto che per quella Champions. Saranno infatti attesi in laguna da un crocevia potenzialmente decisivo gli azzurri di Antonio Conte, tornati al successo nello scorso turno contro la Fiorentina e a caccia di altri tre punti che possano permettere di ricucire il meno 1 dll’Inter.

Nel mirino dei partenopei il sorpasso in testa alla classifica in attesa della super sfida di stasera con l’Atalanta, ma prima ci sarà da superare la resistenza del Venezia, compagine impegnata nella bagarre per non retrocedere e reduce da tre pari di fila, di cui due autorevoli con Lazio e Venezia. Risultati questi importanti per restare in gioco, nonostante la missione salvezza appaia ancora piuttosto complicata: i lagunari devono infatti ancora conquistare una vittoria in questo 2025, dato che se non corretto porterà presto ad una condanna definitiva. Il penultimo posto in graduatoria ad oggi occupato parla chiaro.

In lotta per un posto nella prossima Serie A è ovviamente poi anche il Cagliari, che di punti invece ne ha 26, quattro in più dell’Empoli terzultimo. Un gap tuttavia a rischio di assottigliamento vista la recente crisi di risultati vissuta dai sardi. I due k.o e i due pareggi nelle ultime quattro impongono un deciso cambio di marcia. Ben altri obiettivi, invece, per la Roma, piuttosto amareggiata per la fresca uscita dall’Europa League per mano del Bilbao, ma per questo ancora più determinata a proseguire la propria risalita in campionato. Dopo un avvio sottotono con ben due cambi di guida tecnica in pochi mesi, i giallorossi grazie al lavoro di Claudio Ranieri sono infatti tornati incredibilmente a competere per la qualificazione alle prossime coppe europee, con addirittura la possibilità di puntare alla zona Champions.

Le sei lunghezze di distacco dal quarto posto della Juve non sembrano più così proibitive, figurarsi per Bologna e Lazio. I rossoblù si presenteranno a questo importante incrocio per l’Europa che conta da sesta in classifica, a quota 50 punti, uno in meno proprio rispetto ai biancocelesti, quinti e reduci peraltro dal passaggio del turno in Europa League. Stati di forma però diversi: la formazione di Italiano ha vinto le ultime tre partite di campionato contro Milan, Cagliari e Verona. Discorso ben diverso per la banda Baroni, fermata da tre pareggi nelle ultime quattro. Vibes opposte.

Tutto pronto al Gewiss Stadium per il testa a testa tutto nerazzurro fra la prima e la terza forza del campionato

Alle 18 e alle 20.45 si giocheranno infine le ultime due gare, due autentici big match: Fiorentina-Juventus ma soprattutto il posticipo serale Atalanta-Inter. Tutto pronto al Gewiss Stadium per il testa a testa tutto nerazzurro fra la prima e la terza forza del campionato. Due squadre divise da appena tre punti in classifica, col Napoli a fare da terzo incomodo, e disposte a tutto per raggiungere il tanto agognato obiettivo finale: lo Scudetto.

Proverà a farlo senza essere spossata dalle fatiche infrasettimanali della Champions la Dea, un vantaggio non da poco vista anche la profondità e la qualità della rosa a disposizione di Gasperini: il 4-0 rifilato alla Juve nello scorso week end non può che risuonare come ulteriore campanello d’allarme per le rivali in tal senso. Tutt’altro invece per i campioni d’Italia in carica, in fiducia dopo il passaggio ai quarti di Champions ai danni del Feyenoord ma ancora in corsa su ogni fronte. Un fattore questo che alla lunga potrebbe pesare eccome sulle energie del gruppo.

Al Franchi spareggio Champions tra due formazioni in crisi di risultati

Punti di piombo in palio tuttavia anche nel crocevia del Franchi, seppur per la sola qualificazione alla Coppa Campioni. Fresca di passaggio ai quarti in Conference, sarà vera e propria gara da dentro o fuori per la Viola, chiamata ad uscire da un trend davvero negativo che l’ha vista raccogliere in campionato appena 3 punti in 30 giorni. L’opportunità quest’oggi sarà però ghiotta: i toscani potranno approfittare dello scontro diretto per accorciare la distanza di sette lunghezze dalla Vecchia Signora, a sua volta alle prese con un periodo di crisi di risultati non da poco.

Se infatti la disfatta di Napoli ha contribuito ad estendere il periodo no della Viola, ancora peggio sono riusciti a fare i bianconeri perdendo per 0-4 in casa con l’Atalanta l’ultima chance di avvicicinare il treno delle prime tre. Una delusione non da poco alla luce degli obiettivi fissati ad inizio stagione, complice anche un mercato altisonante. Non resterà dunque che accontentarsi di competere per l’obiettivo meno prestigioso.

In Serie B spicca il derby calabrese tra Catanzaro e Cosenza

Ultimi incontri prima della sosta di scena poi anche in Serie B. dove tra le ore 15 e le 17.15 la 30esima giornata terminerà con gli ultimi tre posticipi. Scontri play out in evidenza questa domenica: la Sampdoria, a secco di successi da ben quattro turni, farà visita alla Reggiana, mentre il Südtirol riceverà a domicilio la Carrarese per staccarsi definitivamente dai bassifondi. Non banale, infine, il derby calabrese tra Catanzaro e Cosenza, match che darà ai padroni di casa la possibilità di ridurre il distacco dalla Cremonese e di rimettersi in carreggiata per la quarta posizione, la prima utile a garantire il passaggio diretto in semifinale play off al termine della regular season.

Il palinsesto di Lega Pro e dei tornei minori italiani

Preoseguirà invece la 31esima giornata di Serie C. 15 addirittura stavolta gli incontri in agenda tra le 12.30 e le 20.30, in attesa degli ultimi incontri di domani. Nel Girone A spazio ad Atalanta U23-FeralpiSalò, Lumezzane-Renate, Caldiero Terme-Novara, Pro Vercelli-Virtus Verona, Triestina Pro Patria, Union Clodiense-Albinoleffe e a Arzignano-Giana Erminio. Programma identico nel Girone C, dove invece si giocheranno Crotone-Audace Cerignola, Foggia-Cavese, Latina-Juventus Next Gen, Az Picerno-Monopoli, Trapani-Giugliano, Messina-Catania e Casertana-Sorrento. Una sola partita uìinfine di scena nel Gruppo B: Pianese-Torres.

Si scenderà in campo inoltre in Serie D, in Serie A Femminile e nel campionato Primavera 1 con cinque gare in evidenza tra le 11 e le 15.

Liverpool e Newcastle si contendono l’ultimo atto di Carabao Cup

Focus a questo punto sulle altre gare in programma nel resto d’Europa. In Inghilterra, precisamente nel teatro di Wembley, si assegnerà la prima coppa della stagione della stagione 2024/25. Tantissima l’attesa degli amanti del calcio d’oltremanica per il calcio d’inizio alle 17.30 italiane di Liverpool–Newcastle, finalissima di Carabao Cup. I Reds per riscattare l’uscita dalla Champions per mano del Psg e collezionare l’11esimo trofeo della propria storia, i Magpies per conquistare il primo titolo in assoluto, l’unico nazionale che manca ancora in bacheca. Il tutto concentrato in 90′ o poco più (in caso di parità, si andrà infatti ai supplementari e poi ai rigori) che si annunciano a dir poco vibranti, nonostante l’evidente differenza di livello delle due rose.

Arsenal-Chelsea e un’altra stracittadina londinese in risalto in Premier League

Non solo però coppa, ma anche tanto campionato. Ci riferiamo innanzitutto alla Premier League, che tra le 14.30 e le 20 italiane vedrà comunque disputarsi tre gare per la 29esima del massimo campionato britannico. Non solo Leicester-Manchester United. Di scena troveremo infatti due delle stracittadine londinesi più sentite e più influenti: Fulham-Tottenham ma soprattutto Arsenal-Chelsea. Super sfida tra la parte nord e la parte ovest della capitale inglese con vista sulla qualificazione Champions. Missione questa quasi raggiunta dai Gunners, secondi a quota 55, e tutta da conquistare invece per i Blues, quarti ma tallonati a due lunghezze dall’accoppiata Manchester City-Newcastle.

Atletico Madrid e Barcellona si giocano un pezzetto di Liga, occhio anche a Paris Saint Germain-Olympique Marsiglia, “Le Classique” del calcio transalpino

Soliti cinque incontri della domenica invece in palinsesto in Liga spagnola. Dalle 14 alle 21 avremo in successione le seguenti sfide valide per il 28esimo turno: Legané-Betis, Siviglia-Athletic Bilbao, Osasuna-Getafe, Rayo Vallecano-Real Sociedad e Atletico Madrid-Barcellona, altra gara non per cuori forti che metterà in gioco un pezzetto di titolo.

Cinque poi anche gli incontri in evidenza in Ligue 1, dove siamo giunti al turno numero 26. Dalle 15 alle 20.45 occhi puntati su Lione-Le Havre, Brest-Reims, Montpellier-St. Etienne, Strasburgo-Tolosa e Paris Saint Germain-Olympique Marsiglia, “Le Classique” del calcio transalpino.

Il resto della programmazione europea e sudamericana

Capitolo Bundesliga. Tre le partite che metteranno la parola fine sul turno numero 26 della prima divisione tedesca. Una è Bochum-Eintracht Francoforte delle 15.30, l’altre due sono Heidenheim-Kiel e Stoccarda-Bayer Leverkusen, il cui fischio d’inizio è fissato poco dopo, alle 17.30 e alle 19.30

Fine rubrica europea dedicata all’Eredivisie e alle quattro gare conclusive, tra le 12.15 e le 16.45, del turno numero 26 del massimo campionato olandese: G.A Eagles-Willem II, Groningen-Fortuna Sittard, Twente-Feyenoord e Ajax-AZ Alkmaar.

Concludiamo la rassegna con il classico appuntamento sudamericano. Nella notte italiana, tra le 01.00 e le 22.15, avanzerà pure la decima giornata della Fase Apertura della Primera Divisiòn argentina. Questi i quattro match in evidenza: Huracàn-Independiente Rivadavia, Sarmiento Junin-Talleres Cordoba, Independiente-Racing Club e Boca Juniors-Defensa y Justicia.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12:30

Venezia-Napoli

15:00

16:00

Roma-Cagliari

18:00

Fiorentina-Juventus

20:45

Atalanta-Inter

CARABAO CUP

17:30

Liverpool-Newcastle

PREMIER LEAGUE

14:30

Arsenal-Chelsea

LIGA

21:00

Atletico Madrid-Barcellona

BUNDESLIGA

19:30

Stoccarda-Leverkusen

LIGUE 1

20:45

Paris Saint Germain-Olympique Marsiglia

SERIE B

15:00

Pisa-Mantova

Reggiana-Sampdoria

Südtirol-Carrarese

17:15

Catanzaro-Cosenza

LEGA PRO

12:30

Atalanta-FeralpiSalò

15:00

AZ Picerno-Monopoli

Crotone-Audace Cerignola

Foggia-Cavese

Latina-Juventus Next Gen

Lumezzane-Renate

Pianese-Torres

17:30

Caldiero Terme-Novara

Pro Vercelli-Virtus Verona

Trapani-Giugliano

Triestina-Pro Patria

Union Clodiense-Albinoleffe

19:30

Messina-Catania

20:30

Arzignano-Giana Erminio

Casertana-Sorrento

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 16 marzo 2025

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Bylis – Laci 15:00

AF Elbasani – Din. Tirana 18:00

Partizani – Teuta 18:00

ALGERIA LIGUE 1

Magra – El Bayadh 15:00

Belouizdad – USM Alger 22:00

ARGENTINA TORNEO BETANO – APERTURA

Huracan – Ind. Rivadavia 01:00

Sarmiento Junin – Talleres Cordoba 01:00

Independiente – Racing Club 20:00

Boca Juniors – Defensa y Justicia 22:15

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Van – West Armenia 12:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Auckland FC – Central Coast Mariners 05:00

Newcastle Jets – Western United 07:00

Sydney FC – Wellington Phoenix 09:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Klagenfurt – Altach 17:00

BW Linz – Hartberg 17:00

Salzburg – Wolfsberger 17:00

SK Rapid – Grazer 17:00

Sturm Graz – LASK 17:00

Tirol – Austria Vienna 17:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Sabail – Neftci Baku 13:00

Turan – Sumqayit 15:30

BELGIO JUPILER LEAGUE

St. Liege – Anversa 13:30

Anderlecht – Cercle Brugge 18:30

Beerschot VA – Westerlo 18:30

Club Brugge – Charleroi 18:30

Gent – Kortrijk 18:30

KV Mechelen – Dender 18:30

Leuven – St. Truiden 18:30

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Arsenal Dzyarzhynsk – Dynamo Brest 11:00

Slutsk – Maxline 13:00

Din. Minsk – Smorgon 15:00

BOLIVIA TORNEO AMISTOSO DE VERANO

Bolivar – Blooming 22:30

BRASILE PAULISTA – PLAY OFF

Palmeiras – Corinthians 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Spartak Varna – Septemvri Sofia 11:00

Botev Plovdiv – CSKA 1948 Sofia 13:30

Arda – Levski 16:00

CILE LIGA DE PRIMERA

Everton – Coquimbo 00:30

La Serena – U. Calera 16:00

Cobresal – O’Higgins 22:00

Palestino – Nublense 22:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

America De CaliGol in fase di controllo – Alianza 00:20

Once Caldas – Santa Fe 02:30

Millonarios – Aguilas 20:00

U. Magdalena – Chico 22:10

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

San Carlos – Santa Ana 02:00

Zeledon – Puntarenas FC 03:00

Cartagines – Alajuelense 18:00

Saprissa – Liberia 23:00

CROAZIA HNL

Osijek – Varazdin 15:00

Rijeka – Hajduk Split 17:45

DANIMARCA SUPERLIGA

Brondby – Silkeborg 17:00

Lyngby – Nordsjaelland 17:00

Midtjylland – Randers 17:00

Sonderjyske – Aalborg 17:00

Vejle – Aarhus 17:00

Viborg – FC Copenhagen 17:00

ECUADOR LIGA PRO

Delfin – Dep. Cuenca 01:00

Ind. del Valle – Macara 19:00

El Nacional – Aucas 21:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare – Harju JK Laagri 11:30

Kalju – Tammeka 13:30

FRANCIA LIGUE 1

Lione – Le Havre 15:00

Brest – Reims 17:15

Montpellier – St. Etienne 17:15

Strasburgo – Tolosa 17:15

PSG – Marsiglia 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Hertha 13:30

Karlsruher – Ulm 13:30

Norimberga – Furth 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – Francoforte 15:30

Heidenheim – Kiel 17:30

Stoccarda – Leverkusen 19:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Leverkusen D – Brema D 14:00

SGS Essen D – Potsdam D 18:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Molynes – Chapelton 21:00

Humble Lions – Harbour View 21:30

Portmore – Vere United 21:30

Tivoli – Waterhouse 21:30

Cavalier – Dunbeholden 23:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Shimizu – Kyoto 05:00

Hiroshima – Kashiwa 06:00

Kashima – Urawa 06:00

Okayama – Kawasaki 06:00

Yokohama M. – G-Osaka 06:00

Shonan – Kobe 07:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Xelaju – Malacateco 03:00

INDIA I-LEAGUE

Delhi FC – Aizawl 09:30

Rajasthan United – Lajong 12:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sheffield Wed – Sheffield Utd 13:30

INGHILTERRA EFL CUP

Liverpool – Newcastle 17:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal – Chelsea 14:30

Fulham – Tottenham 14:30

Leicester – Manchester Utd 20:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Zob Ahan – Esteghlal F.C. 16:30

Tractor-Sazi – Gol Gohar 17:00

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

07 Vestur Sorvagur – HB Torshavn 16:00

B36 Torshavn – Klaksvik 16:00

Streymur – TB Tvoroyri 16:00

Toftir – FC Suduroy 17:00

Vikingur – Runavik 18:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Maccabi Bnei Raina – Ashdod 19:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

M. Haifa – B. Jerusalem 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Atalanta U20 – Lecce U20 11:00

Roma U20 – Milan U20 11:00

Empoli U20 – Fiorentina U20 13:00

Juventus U20 – Genoa U20 13:00

Inter U20 – Cagliari U20 15:00

Sassuolo U20 – Bologna U20 15:00

ITALIA SERIE A

Venezia – Napoli 12:30

Bologna – Lazio 15:00

Roma – Cagliari 16:00

Fiorentina – Juventus 18:00

Atalanta – Inter 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Lazio D – Como D 12:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Inter D – Milan D 13:30

ITALIA SERIE B

Pisa – Mantova 15:00

Reggiana – Sampdoria 15:00

Südtirol – Carrarese 15:00

Catanzaro – Cosenza 17:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Atalanta U23 – FeralpiSalò 12:30

Lumezzane – Renate 15:00

Caldiero Terme – Novara 17:30

Pro Vercelli – Virtus Verona 17:30

Triestina – Pro Patria 17:30

Union Clodiense – AlbinoLeffe 17:30

Arzignano – Giana Erminio 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Pianese – Torres 15:00

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Crotone – Audace Cerignola 15:00

Foggia – Cavese 15:00

Latina – Juventus U23 15:00

Picerno – Monopoli 15:00

Trapani – Giugliano 17:30

ACR Messina – Catania 19:30

Casertana – Sorrento 20:30

LETTONIA VIRSLIGA

Metta – Tukums 2000 12:00

Auda – Super Nova 16:00

FK Liepaja – Grobina 18:00

LITUANIA A LYGA

FK Panevezys – Suduva 14:00

Riteriai – Kauno Zalgiris 17:25

MAROCCO BOTOLA PRO

Chabab Mohammedia – Agadir 23:00

Difaa El Jadidi – COD Meknes 23:00

Raja Casablanca – Moghreb Tetouan 23:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Atl. Morelia – Atletico La Paz 00:00

Tlaxcala – Cancun 01:00

Tampico Madero – Celaya 02:00

Dorados – Tepatitlan de Morelos 04:05

Leones Negros – Alebrijes Oaxaca 19:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Tigres – Santos Laguna 00:00

Cruz Azul – Atl. San Luis 02:00

Juarez – Guadalajara 02:10

Atlas – Club America 04:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Guatemala – Honduras 23:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jedinstvo – Decic 13:00

Jezero – Buducnost 13:00

Mornar – Arsenal Tivat 15:00

Otrant – Sutjeska 15:00

Bokelj – Petrovac 15:30

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Ocotal – Jalapa 00:00

OLANDA EREDIVISIE

G.A. Eagles – Willem II 12:15

Groningen – Sittard 14:30

Twente – Feyenoord 14:30

Ajax – Alkmaar 16:45

PARAGUAY COPA DE PRIMERA – APERTURA

Cerro Porteno – Ameliano 22:15

POLONIA EKSTRAKLASA

Puszcza – Piast 12:15

Zaglebie – Korona 14:45

Rakow – Legia 17:30

Jagiellonia – Lech 20:15

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca – Estoril 16:30

Nacional – Casa Pia 16:30

Rio Ave – Benfica 19:00

Guimaraes – Estrela 21:30

Moreirense – Boavista 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Sigma Olomouc – Hradec Kralove 13:00

Ceske Budejovice – Karvina 15:30

Plzen – Ostrava 15:30

Slavia Praga – Jablonec 18:30

ROMANIA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

FC Hermannstadt – Unirea Slobozia 12:00

UTA Arad – Otelul 17:00

ROMANIA SUPERLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FCSB – Rapid Bucarest 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Akron Togliatti – CSKA Mosca 11:00

Kazan – Pari NN 13:15

FK Rostov – Krasnodar 15:00

Sp. Mosca – Zenit 17:45

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Folgore – Tre Penne 15:00

La Fiorita – Domagnano 15:00

San Marino Academy U22 – Murata 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Celtic – Rangers 13:30

Dundee Utd – Dundee FC 16:00

SERBIA SUPER LIGA

TSC – Napredak 13:00

Stella Rossa – Sp. Subotica 16:00

OFK Belgrado – Vojvodina 16:30

Cukaricki – Partizan 18:05

Mladost – Radnicki Nis 20:00

SLOVACCHIA NIKE LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Komarno – Banska Bystrica 15:30

SLOVACCHIA NIKE LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Podbrezova – Kosice 15:30

Slovan Bratislava – Trnava 15:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – Domzale 15:00

Maribor – Koper 17:30

Celje – Nafta 20:15

SPAGNA LALIGA

Leganes – Betis 14:00

Siviglia – Ath. Bilbao 16:15

Osasuna – Getafe 18:30

Vallecano – Real Sociedad 18:30

Atl. Madrid – Barcellona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Eldense – Mirandes 14:00

Huesca – Levante 16:15

Racing Santander – Tenerife 16:15

Cadice – Granada 18:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Suwon FC – Ulsan HD 06:00

Gimcheon Sangmu – Gwangju 08:30

Jeonbuk – Pohang 08:30

SUDAFRICA PREMIERSHIP

Orlando – Mamelodi 14:30

Richards Bay – Kaizer Chiefs 14:30

Sekhukhune – Stellenbosch 16:45

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Grasshoppers – Sion 14:15

Basilea – Young Boys 16:30

Lugano – Winterthur 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Rizespor – Bodrumspor 11:30

Goztepe – Eyupspor 14:00

Hatayspor – Sivasspor 14:00

Fenerbahce – Samsunspor 18:30

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Inhulets – Ch. Odesa 12:00

LNZ Cherkasy – Kolos Kovalivka 14:30

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Fehervar FC – DVTK 12:30

Ferencvaros – Kecskemeti 15:00

MTK Budapest – Nyiregyhaza 17:15

Puskas Academy – Zalaegerszeg 19:30

URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA – APERTURA

Miramar – Progreso 01:45

Danubio – Wanderers 13:45

Juventud – Defensor Sp. 21:00

Racing Montevideo – Nacional 23:30

USA MLS

DC United – CF Montreal 00:30

Charlotte – Cincinnati 00:30

New York City – New England Revolution 00:30

Sporting Kansas City – Minnesota 01:15

FC Dallas – Vancouver Whitecaps 01:30

Houston Dynamo – Real Salt Lake 01:30

St. Louis City – Seattle Sounders 01:30

San Diego FC – Columbus Crew 03:30

San Jose Earthquakes – Colorado Rapids 03:30

Philadelphia Union – Nashville SC 19:25

Portland Timbers – Los Angeles Galaxy 21:45

USA USL CHAMPIONSHIP

Miami FC – Indy Eleven 00:00

North Carolina – Loudoun 00:00

Charleston – Rhode Island 00:30

FC Tulsa – Tampa Bay 01:00

San Antonio – Pittsburgh 01:30

El Paso – Phoenix Rising 02:00

Monterey Bay – Oakland Roots 03:00

Las Vegas Lights – New Mexico 03:30

Orange County SC – Lexington 03:30

Birmingham – Louisville City 21:30

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Termez Surkhon – Xorazm Urganch 13:45

Sogdiana – Navbahor Namangan 15:30

OKMK – Pakhtakor 16:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Universidad Central – Carabobo 01:00

Dep. Tachira – Metropolitanos 22:00