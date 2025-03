Atalanta-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta-Inter di Domenica 16 marzo 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BERGAMO – Domenica 16 marzo, alle ore 20.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena il big match Atalanta-Inter, valido come posticipo serale della ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Gli orobici sono reduci dallo 0-4 rifilato alla Juventus e sono terzi con 58 punti, frutto di diciassette vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte, sessantatré gol fatti e ventisei subiti. Tre lunghezze in più per l’Inter, che in settimana si é qualificata per i quarti di finale della Champions League. I nerazzurri vengono dal 3-2 contro il Monza e sono primi a +1 dai partenopei e a +3 dall’Atalanta. I loro 61 punti sono frutto di diciotto vittorie, sette pareggi e tre sconfitte, sessantatré gol fatti e ventisette subiti. Nelle ultime cinque sfide di campionato la squadra di Gasperini ha collezionato undici punti, quella di Simone Inzaghi dieci.

Quella tra Inter e Atalanta sarà la sfida numero 128 in Seria A: il bilancio dei precedenti è di 69 successi per l’Inter contro i 24 dei bergamaschi e 34 pareggi a completare il bilancio.

Sarà il terzo confronto stagionale tra le due formazioni, dopo il successo interista dell’andata avviato dall’autogol di Djimsiti e deciso dalla rete di Barella e dalla doppietta di Thuram e la vittoria nella semifinale di Supercoppa conquistata grazie alla doppia firma di Denzel Dumfries.

Cronaca con tabellino

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio.

Difensori: Djimsiti, Hien, Kolasinac, Toloi, Comi.

Esterni: Bellanova, Palestra, Zappacosta, Ruggeri.

Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Pasalic, Samardzic.

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Maldini, Retegui.

Inzaghi alla vigilia

“Arrivano due squadre che hanno entusiasmo, che stanno bene, l’Atalanta la conosciamo bene, ha fatto un bellissimo percorso sia in Italia che in Europa. Sarà una partita da approcciare nel migliore dei modi con corsa, aggressività e determinazione perché sappiamo il valore dell’avversario che andremo ad affrontare.

Bisognerà tenere una concentrazione altissima, cercare di essere sempre molto lucidi in campo perché ci saranno tantissimi duelli e scelte da prendere nel corso dei 90 minuti e i miei giocatori dovranno essere molto lucidi. […] Siamo squadre molto offensive con i migliori attacchi della Serie A, quindi, bisognerà essere bravi e pronti a leggere ogni situazione: che sia un’azione di gioco o un calcio piazzato bisognerà tenere molto alta la soglia di attenzione”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Massa, della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno Carbone e Meli, il quarto ufficiale sarà Sozza, VAR dell’incontro Di Bello, Assistente VAR Marini.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA – Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Carnesecchi tra i pali e con Djimsiti, Hien e Kolasinac pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo De Roon e Ederson mentre Bellanova e Zappacosta dovrebbero agire sulle corsie esterne. Tra le linee Pasalic, di supporto alla coppia di attacco composta da Retegui e Lookman.

COME ARRIVA L’INTER – Simone Inzaghi dovrebbe rispondere c tradizionale modulo 3-5-2, con Sommer tra i pali e con Pavard, Acerbi e Bastoni pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Carlos Augusto. Coppia di attacco composta da Thuram e Lautaro.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: