Fiorentina-Juventus 2-0: cronaca diretta live e risultato

Diretta Fiorentina-Juventus di Domenica 16 marzo 2025: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

FIRENZE – Domenica 16 marzo, alle ore 18, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina-Juventus, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2024/2025.

La Fiorentina é reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Conference League. In campionato la Viola viene dal 2-1 rimediato su campo del Napoli. I ragazzi di Paladino sono ottavi con 45 punti, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e nove sconfitte, quarantatré gol fatti e trenta subiti.. I bianconeri, dopo lo 0-4 rimediato dall’Atalanta, sono quarti a quota 52. Il loro percorso racconta di sette partite vinte e dieci pareggiate, ventisei reti realizzate e dodici incassate.

Nelle ultime cinque sfide di campionato la Juventus ha collezionato dodici punti mentre la Fiorentina ne ha raccolti tre. Sono centonovantatrè i precedenti tra le due compagini con il bilancio di novantadue successi della Juventus, sessanta pareggi e quarantuno affermazioni della Fiorentina. All’andata, lo scorso 29 dicembre, finì 2-2.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA-JUVENTUS 2-0 (1'T) PRIMO TEMPO 36' lancio di Cataldi un pò troppo forte per Mandragora anticipato dall'uscita di Di Gregorio 35' fallo di frustrazione di Koopmeiners su Cataldi, il giocatore ha rischiato il giallo 29' passaggio corto al limite di Kolo Muani su Koopmeiners, tiro alto ostacolato da Cataldi 26' fallo di Thuram su Fagioli ai 25 metri in posizione centrale, punizione da posizione interessante. La punizione di Mandragora su infrange sulla barriera 24' conclusione di area di Veiga, respinta di Cataldi di testa 18' MANDRAGORA! RADDOPPIO IMMEDIATO DELLA VIOLA! Sponda di Kean per Gudmundsson su Fagioli, imbucata per il compagno che in area è molto bravo a incrociare il rasoterra alla sinistra di Di Gregorio 16' GOSENS!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO! Su corner di Cataldi dalla sinistra primo tentativo murato dal Veiga e secondo vincente leggermente sporcato da Weah sul primo palo 15' su cross di Ranieri deviazione di McKennie per il primo giro dalla bandierina 13' intervento dritto sull'uomo di Pablo Marì su Kolo Muani, primo giallo del match 10' imbucata di McKennie per Kolo Muani ma il suo tocco in area consente alla difesa di rimontare e fallo in attacco per Koopmeiners 9' lancio in verticale per Kean anticipato appena fuori area dall'uscita tempestiva di Di Gregorio con tocco di testa 5' la viola di distende con Gudmundsson che va verso il fondo, cross basso ma a centroarea con personalità arpiona palla Locatelli 2' primo assalto della Juventus che va alla concusione con Weah alta ma c'è un fallo su Fagioli di Gonzalez Calcio d'avvio battuto dalla Juventus in maglia bianconera, Fiorentina nella classica viola Fiorentina e Juventus in campo, siamo pronti a partire! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Fiorentina-Juventus. Dalle ore 18 seguiremo la sfida del Franchi con la cronaca delle principali azioni. TABELLINO FIORENTINA: De Gea; Ranieri (C), Pongracic, Mari; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Martinelli, Terracciano, Adli, Beltran, Comuzzo, Folorunsho, Moreno, Ndour, Parisi, Richardson, Zaniolo. Allenatore: Palladino. JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Veiga, Weah; Locatelli (C), Thuram; Koopmeiners, McKennie, Gonzalez; Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cambiaso, Conceiçao, Alberto Cossta, Mbangula, Rouhi, Savona, Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Motta. Reti: al 16' pt Gosens, al 18' pt Mandragora Ammonizioni: Pablo Marì Recupero:

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA: De Gea; Ranieri (C), Pongracic, Mari; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Veiga, Weah; Locatelli (C), Thuram; Koopmeiners, McKennie, Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Motta.

I convocati

Fiorentina

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Mari, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Ndour, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Kean, Zaniolo.

Juventus

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Veiga, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Weah.

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani, Mbangula, Conceicao.

Thiago Motta alla vigilia

“Come sempre, a Firenze, sarà una gara complicata. Loro sono reduci dalla vittoria in Conference League, una vittoria che gli ha regalato fiducia. Sfideremo una grande squadra: giocatori di qualità che sanno affrontare grandi gare. Se sei alla Juventus tutte le gare sono importanti e quella di domani contro la Fiorentina sarà la più importante perchè sarà la più vicina a livello temporale. Dovremo essere pronti a competere in ogni zona del campo. Ogni duello diventerà fondamentale per provare a vincere la partita. Domani avremo una grande opportunità per dimostrare tutto il nostro valore. Il match di andata è stato uno dei migliori che abbiamo disputato in questa stagione, ma non siamo riusciti a conquistare il successo: domani (oggi,ndr) dovremo mettere in campo la migliore versione di noi stessi”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna: gli assistenti saranno Peretti e Imperiale mentre il quarto uomo sarà Zufferli. Al VAR ci sarà La Penna, mentre AVAR sarà Doveri.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Palladino dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con De Gea tra i pali e con una difesa a tre formata da Pongracic, Comuzzo e Ranieri. In cabina di regia Fagioli con Adli e Florunsho mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dodò e Gosens. Davanti Kean e Gudmundsson.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Thiago Motta dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Gatti e Kalulu e sulle fasce da Weah e Cambiaso. In mediana Locatelli e Thuram. Unica punta Kolo Muani, supportata da McKennie; ai lati Nico Gonzalez e Yildiz.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Gosens, Adli, Fagioli, Folorunsho, Dodò; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.