In Serie A spicca anche Fiorentina-Juventus, trasferta per Napoli e Roma, finale EFL Cup con Liverpool-Newcastle, Atletico-Barça in Liga. Successo dell’Huracan in Argentina

Calcio argentino in apertura di questa domenica 16 marzo. Partiamo del Torneo Betano dove si regista il successo per 2-0 dell’Huracan sull’Ind. Rivadavia: vantaggio locale al 25′ della ripresa con Ojeda, raddoppio di Ramirez su rigore al 44′. Nell’altro incontro valido per la 10° giornata pareggio senza reti tra Sarmiento Junin e Talleres Cordoba. In Cile finisce senza reti tra Everton e Coquimbo mentre in Colombia tris casalingo dell’America de Cali sull’Alianza e di misura il Santa Fe in casa dell’Once Caldas.

In Costa Rica pareggiano 1-1 San Carlos e Santa Ana mentre il Puntaneras supera 1-0 il trasferta lo Zeledon. In Ecuador chiudono a reti bianche Delfin e Deportivo Cuenca e altro pareggio ma per 1-1 tra Miramar e Progreso in Uruguay. Altro pareggio per 1-1 questa volta in Venezuela per la gara tra Universidad Centrale e Carabobo. Ci spostiamo in Messico dove nella Liga MX registriamo due 3-0 a domicilio ovvero del Tigres sul Santos Laguna e del Cruz Azul sull’Atletico San Luis, pareggiano 1-1 Juarez e Guadalajara mentre il Club America passa 3-1 in casa dell’Atlas. Nella Liga de Expansion MX poker casalingo dell’Atletico Morelia sull’Atletico La Paz, successo di misura del Dorados sul Tepatitlan de Morelos e pari tra Tlaxcala e Cancun (1-1) e tra Tampico Madero e Calaya (0-0).

Nella MLS in USA vittorie in trasferta per Vancouver Whitecaps, Real Salt Lake e Colorado Rapids mentre in K League 1 fanno 1-1 Suwon e Ulsan e nella J1 League colpo esterno per Kyoto e Kobe. Nella A-League pareggio per 2-2 tra Auckland e Central Coast Mariners: dopo 10 minuti May sblocca il punteggio quindi nella ripresa primo pari di Vitor Feijao al 26′, nuovo vantaggio di Elliot al 33′ e secondo pari di Duarte al 45′. Goleada del Western United sul Newcastle Jets: gare decisa in poco più di mezz’ora con la rete di Botic, l’autorete di Natta e i punti di Bozinovski e Danzaki. Nella ripresa altro gol per Bozinovski quindi i padroni di casa rispondono con M’Mombwa e autorete di Thurgate e sesto gol ospite di Ruhs.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A spiccano i big match delle ore 18 Fiorentina-Juventus e 20:45 Atalanta-Inter, lunch match Venezia-Napoli, sfida dal sapore d’Europa delle 15 tra Bologna e Lazio mentre la Roma alle 16 ospite il Cagliari. Si giocano anche 4 partite in Serie B e in Lega Pro, riposa la D in vista della Coppa Viareggio. In Europa da non perdere la finale EFL Cup delle ore 17:30 tra Liverpool e Newcastle mentre alle 14:30 spazio a Arsenal-Chelsea per la Premier League. Nella Ligue 1 alle 20:45 c’è PSG-Marsiglia e alle 19:30 per la Bundeslinga troviamo Stoccarda-Lerverkusen. In Liga big match tra Atletico Madrid e Barcellona alle ore 21.

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Bylis - Laci 15:00

AF Elbasani - Din. Tirana 18:00

Partizani - Teuta 18:00



ALGERIA LIGUE 1

Magra - El Bayadh 15:00

Belouizdad - USM Alger 22:00



ARGENTINA TORNEO BETANO - APERTURA

Huracan - Ind. Rivadavia 2-0 (Finale)

Sarmiento Junin - Talleres Cordoba 0-0 (Finale)

Independiente - Racing Club 20:00

Boca Juniors - Defensa y Justicia 22:15



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Van - West Armenia 1-0 (*)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Auckland FC - Central Coast Mariners 2-2 (Finale)

Newcastle Jets - Western United 2-6 (Finale)

Sydney FC - Wellington Phoenix 1-1 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Klagenfurt - Altach 17:00

BW Linz - Hartberg 17:00

Salzburg - Wolfsberger 17:00

SK Rapid - Grazer 17:00

Sturm Graz - LASK 17:00

Tirol - Austria Vienna 17:00



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Sabail - Neftci Baku 13:00

Turan - Sumqayit 15:30



BELGIO JUPILER LEAGUE

St. Liege - Anversa 13:30

Anderlecht - Cercle Brugge 18:30

Beerschot VA - Westerlo 18:30

Club Brugge - Charleroi 18:30

Gent - Kortrijk 18:30

KV Mechelen - Dender 18:30

Leuven - St. Truiden 18:30



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Arsenal Dzyarzhynsk - Dynamo Brest 1-1 (*)

Slutsk - Maxline 13:00

Din. Minsk - Smorgon 15:00



BOLIVIA TORNEO AMISTOSO DE VERANO

Bolivar - Blooming 22:30



BRASILE PAULISTA - PLAY OFF

Palmeiras - Corinthians 22:30



BULGARIA PARVA LIGA

Spartak Varna - Septemvri Sofia 4-1 (*)

Botev Plovdiv - CSKA 1948 Sofia 13:30

Arda - Levski 16:00



CILE LIGA DE PRIMERA

Everton - Coquimbo 0-0 (Finale)

La Serena - U. Calera 16:00

Cobresal - O'Higgins 22:00

Palestino - Nublense 22:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

America De Cali - Alianza 3-0 (Finale)

Once Caldas - Santa Fe 0-1 (Finale)

Millonarios - Aguilas 20:00

U. Magdalena - Chico 22:10



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

San Carlos - Santa Ana 1-1 (Finale)

Zeledon - Puntarenas FC 0-1 (Finale)

Cartagines - Alajuelense 18:00

Saprissa - Liberia 23:00



CROAZIA HNL

Osijek - Varazdin 15:00

Rijeka - Hajduk Split 17:45



DANIMARCA SUPERLIGA

Brondby - Silkeborg 17:00

Lyngby - Nordsjaelland 17:00

Midtjylland - Randers 17:00

Sonderjyske - Aalborg 17:00

Vejle - Aarhus 17:00

Viborg - FC Copenhagen 17:00



ECUADOR LIGA PRO

Delfin - Dep. Cuenca 0-0 (Finale)

Ind. del Valle - Macara 19:00

El Nacional - Aucas 21:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare - Harju JK Laagri 1-1 (*)

Kalju - Tammeka 13:30



FRANCIA LIGUE 1

Lione - Le Havre 15:00

Brest - Reims 17:15

Montpellier - St. Etienne 17:15

Strasburgo - Tolosa 17:15

PSG - Marsiglia 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig - Hertha 13:30

Karlsruher - Ulm 13:30

Norimberga - Furth 13:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum - Francoforte 15:30

Heidenheim - Kiel 17:30

Stoccarda - Leverkusen 19:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Leverkusen D - Brema D 14:00

SGS Essen D - Potsdam D 18:30



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Molynes - Chapelton 21:00

Humble Lions - Harbour View 21:30

Portmore - Vere United 21:30

Tivoli - Waterhouse 21:30

Cavalier - Dunbeholden 23:30



GIAPPONE J1 LEAGUE

Shimizu - Kyoto 1-2 (Finale)

Hiroshima - Kashiwa 1-1 (Finale)

Kashima - Urawa 1-1 (Finale)

Okayama - Kawasaki 0-0 (Finale)

Yokohama M. - G-Osaka 2-0 (Finale)

Shonan - Kobe 1-2 (Finale)



GUATEMALA LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Xelaju - Malacateco 2-1 (Finale)



INDIA I-LEAGUE

Delhi FC - Aizawl 0-2 (Finale)

Rajasthan United - Lajong 0-0 (*)



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sheffield Wed - Sheffield Utd 13:30



INGHILTERRA EFL CUP

Liverpool - Newcastle 17:30



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal - Chelsea 14:30

Fulham - Tottenham 14:30

Leicester - Manchester Utd 20:00



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Zob Ahan - Esteghlal F.C. 16:30

Tractor-Sazi - Gol Gohar 17:00



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

07 Vestur Sorvagur - HB Torshavn 16:00

B36 Torshavn - Klaksvik 16:00

Streymur - TB Tvoroyri 16:00

Toftir - FC Suduroy 17:00

Vikingur - Runavik 18:00



ISRAELE LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE

Maccabi Bnei Raina - Ashdod 19:00



ISRAELE LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

M. Haifa - B. Jerusalem 19:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Atalanta U20 - Lecce U20 2-1 (*)

Roma U20 - Milan U20 1-2 (*)

Empoli U20 - Fiorentina U20 13:00

Juventus U20 - Genoa U20 13:00

Inter U20 - Cagliari U20 15:00

Sassuolo U20 - Bologna U20 15:00



ITALIA SERIE A

Venezia - Napoli 0-0 (*)

Bologna - Lazio 15:00

Roma - Cagliari 16:00

Fiorentina - Juventus 18:00

Atalanta - Inter 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE

Lazio D - Como D 0-0 (*)



ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Inter D - Milan D 13:30



ITALIA SERIE B

Pisa - Mantova 15:00

Reggiana - Sampdoria 15:00

Südtirol - Carrarese 15:00

Catanzaro - Cosenza 17:15



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Atalanta U23 - FeralpiSalò 1-0 (*)

Lumezzane - Renate 15:00

Caldiero Terme - Novara 17:30

Pro Vercelli - Virtus Verona 17:30

Triestina - Pro Patria 17:30

Union Clodiense - AlbinoLeffe 17:30

Arzignano - Giana Erminio 20:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Pianese - Torres 15:00



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Crotone - Audace Cerignola 15:00

Foggia - Cavese 15:00

Latina - Juventus U23 15:00

Picerno - Monopoli 15:00

Trapani - Giugliano 17:30

ACR Messina - Catania 19:30

Casertana - Sorrento 20:30



LETTONIA VIRSLIGA

Metta - Tukums 2000 1-2 (*)

Auda - Super Nova 16:00

FK Liepaja - Grobina 18:00



LITUANIA A LYGA

FK Panevezys - Suduva 14:00

Riteriai - Kauno Zalgiris 17:25



MAROCCO BOTOLA PRO

Chabab Mohammedia - Agadir 23:00

Difaa El Jadidi - COD Meknes 23:00

Raja Casablanca - Moghreb Tetouan 23:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Atl. Morelia - Atletico La Paz 4-1 (Finale)

Tlaxcala - Cancun 1-1 (Finale)

Tampico Madero - Celaya 0-0 (Finale)

Dorados - Tepatitlan de Morelos 1-0 (Finale)

Leones Negros - Alebrijes Oaxaca 19:00



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Tigres - Santos Laguna 3-0 (Finale)

Cruz Azul - Atl. San Luis 3-0 (Finale)

Juarez - Guadalajara 1-1 (Finale)

Atlas - Club America 1-3 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Guatemala - Honduras 23:00



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jedinstvo - Decic 13:00

Jezero - Buducnost 13:00

Mornar - Arsenal Tivat 15:00

Otrant - Sutjeska 15:00

Bokelj - Petrovac 15:30



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Ocotal - Jalapa 2-0 (Finale)



OLANDA EREDIVISIE

G.A. Eagles - Willem II 0-0 (*)

Groningen - Sittard 14:30

Twente - Feyenoord 14:30

Ajax - Alkmaar 16:45



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - APERTURA

Cerro Porteno - Ameliano 22:15



POLONIA EKSTRAKLASA

Puszcza - Piast 1-0 (*)

Zaglebie - Korona 14:45

Rakow - Legia 17:30

Jagiellonia - Lech 20:15



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca - Estoril 16:30

Nacional - Casa Pia 16:30

Rio Ave - Benfica 19:00

Guimaraes - Estrela 21:30

Moreirense - Boavista 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Sigma Olomouc - Hradec Kralove 13:00

Ceske Budejovice - Karvina 15:30

Plzen - Ostrava 15:30

Slavia Praga - Jablonec 18:30



ROMANIA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

FC Hermannstadt - Unirea Slobozia 0-0 (*)

UTA Arad - Otelul 17:00



ROMANIA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FCSB - Rapid Bucarest 20:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Akron Togliatti - CSKA Mosca 1-2 (*)

Kazan - Pari NN 13:15

FK Rostov - Krasnodar 15:00

Sp. Mosca - Zenit 17:45



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Folgore - Tre Penne 15:00

La Fiorita - Domagnano 15:00

San Marino Academy U22 - Murata 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Celtic - Rangers 13:30

Dundee Utd - Dundee FC 16:00



SERBIA SUPER LIGA

TSC - Napredak 13:00

Stella Rossa - Sp. Subotica 16:00

OFK Belgrado - Vojvodina 16:30

Cukaricki - Partizan 18:05

Mladost - Radnicki Nis 20:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Komarno - Banska Bystrica 15:30



SLOVACCHIA NIKE LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Podbrezova - Kosice 15:30

Slovan Bratislava - Trnava 15:30



SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo - Domzale 15:00

Maribor - Koper 17:30

Celje - Nafta 20:15



SPAGNA LALIGA

Leganes - Betis 14:00

Siviglia - Ath. Bilbao 16:15

Osasuna - Getafe 18:30

Vallecano - Real Sociedad 18:30

Atl. Madrid - Barcellona 21:00



SPAGNA LALIGA2

Eldense - Mirandes 14:00

Huesca - Levante 16:15

Racing Santander - Tenerife 16:15

Cadice - Granada 18:30



SUD COREA K LEAGUE 1

Suwon FC - Ulsan HD 1-1 (Finale)

Gimcheon Sangmu - Gwangju 0-0 (Finale)

Jeonbuk - Pohang 2-2 (Finale)



SUDAFRICA PREMIERSHIP

Orlando - Mamelodi 14:30

Richards Bay - Kaizer Chiefs 14:30

Sekhukhune - Stellenbosch 16:45



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Grasshoppers - Sion 14:15

Basilea - Young Boys 16:30

Lugano - Winterthur 16:30



TURCHIA SUPER LIG

Rizespor - Bodrumspor 0-1 (*)

Goztepe - Eyupspor 14:00

Hatayspor - Sivasspor 14:00

Fenerbahce - Samsunspor 18:30



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Inhulets - Ch. Odesa 1-0 (*)

LNZ Cherkasy - Kolos Kovalivka 14:30



UNGHERIA OTP BANK LIGA

Fehervar FC - DVTK 0-0 (*)

Ferencvaros - Kecskemeti 15:00

MTK Budapest - Nyiregyhaza 17:15

Puskas Academy - Zalaegerszeg 19:30



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Miramar - Progreso 1-1 (Finale)

Danubio - Wanderers 13:45

Juventud - Defensor Sp. 21:00

Racing Montevideo - Nacional 23:30



USA MLS

DC United - CF Montreal 0-0 (Finale)

Charlotte - Cincinnati 2-0 (Finale)

New York City - New England Revolution 2-1 (Finale)

Sporting Kansas City - Minnesota 3-3 (Finale)

FC Dallas - Vancouver Whitecaps 0-1 (Finale)

Houston Dynamo - Real Salt Lake 1-2 (Finale)

St. Louis City - Seattle Sounders 1-0 (Finale)

San Diego FC - Columbus Crew 1-1 (Finale)

San Jose Earthquakes - Colorado Rapids 1-2 (Finale)

Philadelphia Union - Nashville SC 19:25

Portland Timbers - Los Angeles Galaxy 21:45



USA USL CHAMPIONSHIP

Miami FC - Indy Eleven 1-3 (Finale)

North Carolina - Loudoun 1-2 (Finale)

Charleston - Rhode Island 2-0 (Finale)

FC Tulsa - Tampa Bay 1-0 (Finale)

San Antonio - Pittsburgh 2-0 (Finale)

El Paso2 - Phoenix Rising 4-4 (Finale)

Monterey Bay - Oakland Roots 3-2 (Finale)

Las Vegas Lights - New Mexico 2-3 (Finale)

Orange County SC - Lexington 2-2 (Finale)

Birmingham - Louisville City 21:30



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Termez Surkhon - Xorazm Urganch 13:45

Sogdiana - Navbahor Namangan 15:30

OKMK - Pakhtakor 16:00



VENEZUELA LIGA FUTVE - APERTURA

Universidad Central - Carabobo 1-1 (Finale)

Dep. Tachira - Metropolitanos 22:00