Bologna-Lazio 1-0: cronaca live e risultato in tempo reale [DIRETTA]

Diretta Bologna-Lazio di domenica 16 marzo 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BOLOGNA – Domenica 16 marzo, nella cornice dello Stadio Dall’Ara di Bologna andrà in scena Bologna-Lazio, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025; calcio di inizio alle ore 15:00.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, che sono reduci dal passaggio del turno in Europa League contro il Viktoria Plzen, grazie all’1-1 all’Olimpico, che, sommato alla vittoria in terra ceca, ha permesso alla Lazio di accedere ai quarti, dove affronterà il Bodo/Glimt. In campionato, la squadra di Baroni dopo la vittoria nei minuti di recupero contro il Milan, è stata bloccata dall’Udinese sull’1-1. I capitolini sono quinti in classifica con 51 punti, a -1 dalla Juventus, quarta.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano sta vivendo un ottimo momento di forma, infatti, dopo la sconfitta contro il Parma, i rossoblù hanno centrato tre vittorie consecutive, tutte per 2-1, contro Milan, Cagliari e Verona. Gli emiliani inseguono la Lazio a un punto di distanza con 50 punti.

La gara sarà affidata all sig. Andrea Colombo della Como coadiuvato da Cecconi e Bahri, il quarto uomo sarà Perenzani, mentre al VAR andranno Paterna e Meraviglia.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BOLOGNA-LAZIO]

RISULTATO IN DIRETTA: BOLOGNA-LAZIO 1-0 (1'T) PRIMO TEMPO 34' in ritardo Freuler su Zaccagni, fallo e giallo per il centrocampista rossoblù 32' altra uscita fuori area con i piedi di Skorupski sempre in anticipo su Isaksen 29' grande spunto di Orsolini che dalla destra si accentra e lascia partire una bella conclusione con il mancino, Provedel vola per deviare in angolo con la mano destra! Due corner consecutivi, allontana la difesa 25' apertura di Isaksen su Vecino, cross basso in area sporcato da Lucumì, attento nell'intervento Skorupski 22' verticalizzazione per Isaksen, Skorupski coraggiosamente lo anticipa con i piedi fuori area 18' si alza la bandierina su lancio in profondità per Marusic scattato con un lieve anticipo, c'è il fuorigioco 16' ODGAARD!!! BOLOGNA IN VANTAGGIO! Perfetto cross dalla sinistra di Miranda per l'inserimento sul primo palo a bruciare Gila e tocco vincente con il destro da due passi 9' spunto a destra di Orsolini, cross deviato in angolo da Marusic. Sugli sviluppi ha la meglio la difesa 4' ci prova dal limite Guendouzi su sponda di Isaksen ottima opposizione di Freuler 3' buon ripiegamento di Gila su Castro al limite dell'area ma il Bologna torna subito in possesso palla 2' palla a sinistra per Ndoye che prova a puntare l'avversario e finisce per sbagliare la misura del passaggio a un compagno Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Bologna in maglia rossobù, Lazio in quella a sfondo bianco Squadre in campo, tutto pronto all'inizio della sfida! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Bologna-Lazio. Dalle ore 15 la cronaca della partita del Dall'Ara. TABELLINO BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Pobega, Dallinga, Dominguez, Pedrola. Allenatore: Vincenzo Italiano LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Hysaj, Belahyane, Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna, Pedro, Castellanos. Allenatore: Baroni. Reti: al 16' pt Odgaard Ammonizioni: Freuler Recupero:

Le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Pobega, Dallinga, Dominguez, Pedrola. Allenatore: Vincenzo Italiano

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Hysaj, Belahyane, Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna, Pedro, Castellanos. Allenatore: Baroni.

I convocati del Bologna

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.

I convocati della Lazio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel.

Difensori: Gigot, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Gila, Marusic.

Centrocampisti: Vecino, Rovella, Guendouzi, Belahyane, Basic.

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna, Ibrahimovic.

L’arbitro

Sarà il sig. Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere Bologna-Lazio, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 che si svolgerà allo Stadio Dall’Ara di Bologna, calcio d’inizio alle ore 15:00. Otto i precedenti con la Lazio per il direttore di gara: cinque vittorie, tre pareggi. Tre, invece, gli incroci con il Bologna: una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

I precedenti tra Lazio e Bologna

Bologna e Lazio si sono trovate faccia a faccia ben 162 volte con il bilancio che tende a favore dei rossoblu. Per la squadra padrone di casa sono ben 60 i successi contro i biancocelesti, mentre per 44 volte la gara è finita in parità. Per i capitolini sono 58, invece, le volte in cui sono usciti vincitori dalla sfida contro gli emiliani. Nella gara di andata la Lazio si impose per 3-0 con le reti di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru.

Presentazione del match

QUI BOLOGNA – Il Bologna guidato da Vincenzo Italiano scenderà in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali andrà Ravaglia mentre la difesa a quattro sarà composta da Calabria, Beukema, Lucumi e Lykogiannis. Il duo in mediana sarà formato da Freuler e Fergus con Orsolini, Odgaard e Ndoye che giocheranno sulla trequarti dietro a Castro.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Marco Baroni scenderà in campo con lo stesso modulo dei padroni di casa. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Nuno Tavares con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto da Rovella e Guendouzi con Isaksen, Dia e Zaccagni che agiranno alle spalle di Castellanos.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Bologna-Lazio valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Bologna-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.